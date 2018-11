Auch die TOM TAILOR GROUP (ISIN: DE000A0STST2) kämpft mit den anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen des Textilmarktes.

Dennoch konnte sich die Marke TOM TAILOR im dritten Quartal 2018 abermals gegen den Markttrend behaupten. So wurde in diesem Zeitraum (abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm) eine Umsatzsteigerung um 1,9 Prozent auf 163,6 Mio. EUR erzielt (Q3 2017: 160,5 Mio. EUR), während der deutsche Modemarkt im gleichen Zeitraum um fünf bis sechs Prozent rückläufig war. Der für die gesamte Textilindustrie herausfordernde lange und heiße Sommer und der damit verbundene Frequenzrückgang in den eigenen Läden, ist einer der Gründe für die schwierigen Gesamtbedingungen. Aber auch die seit August damit einhergehenden umfangreichen Rabattaktionen im Markt stellten die TOM TAILOR Gruppe im dritten Quartal vor Herausforderungen. In Verbindung mit Verzögerungen bei der Modernisierung der Marke wirkte sich der Negativtrend besonders auf BONITA aus. Mit einem Umsatzrückgang (abzüglich der RESET-Effekte) von 16,7 Prozent auf 50,7 Mio. EUR (Q3 2017: 60,9 Mio. EUR) dauert die Rückkehr zu nachhaltigem Gewinnwachstum länger als erwartet und beeinflusst die Entwicklung der Gruppe. Der Gesamtumsatz der TOM TAILOR GROUP sank im dritten Quartal (abzüglich des Umsatzrückgangs durch das RESET-Programm) um 3,2 Prozent auf 214,3 Mio. EUR (Q3 2017: 221,4 Mio. EUR). In den ersten neun Monaten 2018 verzeichnete das Unternehmen durch die gute Performance der Marke TOM TAILOR nur einen Umsatzrückgang (abzüglich der RESET-Effekte) von 1,8 Prozent auf 613,5 Mio. EUR (9M 2017: 624,8 Mio. EUR) und schlug sich damit besser als einige der Wettbewerber.

"Das dritte Quartal war durch den anhaltend langen und warmen Sommer nicht nur für uns, sondern für die gesamte Textilindustrie eine große Herausforderung. Trotz dieser widrigen Marktbedingungen sind wir aber mit der Entwicklung der Marke TOM TAILOR zufrieden", erläutert Dr. Heiko Schäfer, CEO der TOM TAILOR GROUP. "Die Marke BONITA verzeichnete dagegen einen überproportionalen ...

