Trotz einer Abschreibung in Höhe von 216 Millionen Euro auf die 28,5-prozentige Beteiligung am drittgrößten deutschen Kabelnetzbetreiber Tele Columbus stellt United Internet (UI) dieses Investment nicht infrage. Der Internet- und Kommunikationsdienstleister mit Sitz in Montabaur betrachtet Tele Columbus unter langfristigen, strategischen Gesichtspunkten.



Auf bereinigter Basis meldet UI für die ersten drei Quartale 1,77 Euro Gewinn je Aktie, während der Neunmonatsumsatz vor allem durch eine Übernahme um 27 Prozent auf 3,82 Milliarden Euro ausgebaut wurde. An 1&1 Drillisch, ebenfalls börsennotiert, hält UI 73 Prozent der Anteile. Die Zahl der Kundenverträge beläuft sich nun auf 23,65 Millionen.



Die UI-Aktie, die im Januar 59,80 Euro markiert hatte, war im Oktober im Tief bei 34,14 Euro angelangt. Heute geht es rund 2 Prozent nach oben. Stabilisiert hat sich heute auch der Anteilsschein der Beteiligungen Tele Columbus (+ 3,3 Prozent) sowie 1&1 Drillisch (+ 1,1 Prozent).



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info