München und Wien, Nov. 13, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- WORKDAY RISING EUROPE -- Workday, Inc. (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Cloud-Anwendungen für das Finanz (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html)- und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management.html), nimmt kontinuierlich an Fahrt auf und gab heute bekannt, dass weitere Unternehmen aus allen Branchen in der EMEA-Region Workday einsetzen. Mit der Anwendungs-Suite von Workday - einschließlich Workday Financial Management und Workday Human Capital Management (HCM) - optimieren diese Organisationen ihre Prozessabläufe in der Cloud und erhalten in Echtzeit Einblicke in die Bereiche Finanzen und Human Resources, um so die Grundlage für weiteres Wachstum zu schaffen.

"Während andere Unternehmen weiterhin nur über die Verheißungen der digitalen Transformation sprechen, liefert Workday bereits einen Mehrwert und setzt diese Verheißung für seine Kunden in die Tat um", erklärt Gonzalo Benedit, President EMEA und APJ bei Workday. "Durch die pünktliche und budgetgerechte Lieferung wissen Workday-Kunden, dass sie mit uns einen zuverlässigen Partner haben, mit dem sie die Vorteile der digitalen Transformation für ihr Geschäft schnell realisieren können. Eine Kundenzufriedenheit von 98% spricht für sich."

Die Organisationen, die unlängst eine Workday-Lösung implementiert haben und bereits Geschäftsvorteile daraus ziehen, sind:

FlixMobility, mit Sitz in Deutschland, ein Technologieunternehmen und ein globaler Mobilitätsanbieter, der neue Alternativen für bequemes, erschwingliches und umweltfreundliches Reisen mit seinen Marken FlixBus und FlixTrain bietet. Mit mehr als 1.200 Mitarbeitern an 14 Standorten in Europa und den USA hat FlixMobility das größte Intercity-Busnetz in Europa aufgebaut.



"FlixMobility ist ein Digital Native, und dieses Selbstverständnis wird von allen Mitarbeitern geteilt", so Kerstin Rothermel, Vizepräsidentin für Personalwesen bei FlixMobility. "Um diesen Spirit auch in der Wachstums- und Expansionsphase beizubehalten, brauchten wir ein flexibles, agiles und hochmodernes HR-System. Nachdem wir mit Workday in Rekordzeit live gegangen sind, sehen wir bereits, dass die Self-Services-Funktionen den Zeitaufwand unserer HR-Mitarbeiter für Administratives deutlich reduzieren und sie sich so auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die Mitarbeiter können die Anwendung ganz intuitiv und ohne Schulung nutzen - und Urlaub beantragen, eine Spesenabrechnung einreichen oder ihre Zeiterfassung durchführen, ohne dabei Hilfe zu benötigen."

The Gym Group, mit Hauptsitz in Großbritannien, eines der am schnellsten wachsenden Gesundheits- und Fitnessunternehmen in Großbritannien. Es bietet landesweit mehr als 140 günstige und qualitativ hochwertige Fitnessstudios an.



"Die Implementierung war so reibungslos - wir können kaum glauben, wie gut alles ablief ", freut sich Emma Castledine, Head of Reporting bei The Gym Group. "Wir waren sogar vor dem Zieltermin fertig und konnten einen Lieferantenzahlungslauf schon frühzeitig abschließen. Workday adressiert den CFO im Unternehmen als Nutzer mit besonderen Ansprüchen. Sie bekommen eine Lösung, die sie leicht anwenden und anpassen können, was für ein schnell wachsendes Unternehmen extrem wichtig ist. Das Backend ist übersichtlich konzipiert, leicht zu verstehen und die Benutzererfahrung lässt die Konkurrenz alt aussehen. Jeder, der bei uns Workday nutzt, ist absolut überzeugt davon."

La Mutuelle Générale, mit Hauptsitz in Frankreich, ein Spezialist im Bereich Lebens- und Krankenversicherung mit 1.800 Mitarbeitern an 100 Standorten in Frankreich.



"Es hat sich gezeigt, dass Workday die beste Lösung war, um unser Ziel der digitalen Transformation in der Personalabteilung zu erreichen und Vorteile für alle unsere Mitarbeiter zu bieten", so Stéphane Gannac, stellvertretender Geschäftsführer für Personalwesen, Projekte, Kommunikation und soziale Maßnahmen bei La Mutuelle Générale.

Webedia, ebenfalls mit Hauptsitz in Frankreich, ist ein globales Medien- und Technologieunternehmen, das sich auf die Erholungs- und Unterhaltungsbranche spezialisiert hat. Seine Medienmarken verzeichnen monatlich mehr als 229 Millionen Besucher.



"Workday ist eine globale Plattform für Personalwesen, Finanzen und Gehaltsabrechnung, die Mitarbeitern, Führungskräften und der Personalabteilung ein außergewöhnliches und innovatives Benutzererlebnis bietet", erklärt Franck Haible, Projektleiter von Workday bei Webedia. "Mit Workday haben wir ein einzigartiges System, das sich mit dem Wachstum unseres Unternehmens weiterentwickelt."

Darüber hinaus können diese Unternehmen mit Workday:

kritische HR-Prozesse und Abläufe verschlanken und unterstützen, indem sie global über die gesamte Firma hinweg eine einzige Quelle für alle HR-Daten verwenden.

für mehr Transparenz und Relevanz sorgen, wenn es um ihre Finanzdaten geht - mit einer einheitlichen Finanzanwendung für sämtliche Buchhaltungs- und Reporting-Anforderungen über Geschäftsbereiche und weltweite Standorte hinweg.

den Managern umfassende Sichtbarkeit und Einblicke in ihre Teams verschaffen. So können sie Leistung besser beurteilen, Top-Talente erkennen und die Aufgabengebiete mit den Fachkenntnissen abgleichen.

mehr Transparenz und Einblick in die Belange der Belegschaft gewinnen und so schneller auf handfesten Daten basierende Entscheidungen treffen.

die Mitarbeiter dank der Nutzerfreundlichkeit noch besser einbinden, indem sie mühelos auf Informationen zugreifen und Aufgaben von einem mobilen Gerät aus erledigen können.

