Vorstellung des weltweit schnellsten großformatigen 3D-Druckers auf der Formnext 2018 in Frankfurt am Main



- 6-fache Geschwindigkeit und 2,5-fache Druckmenge gegenüber allen anderen vergleichbaren 3D-Druckern auf dem Markt



- Kontinuierlicher Druck von bis zu 16 Litern Bauteilen bei einer Geschwindigkeit von bis zu 1Z Zentimeter pro Minute



- Verkürzung des Zeitaufwands für den Druck von Prototypen und Produktionsbauteilen von Stunden auf Minuten



- Drucken von Funktionsbauteilen in Spritzgussqualität, Reproduzierbarkeit und Toleranzen



Frankfurt, Deutschland (ots/PRNewswire) - Nexa3D, der Hersteller von ultraschnellen stereolithografischen 3D-Druckern für Produktionsanwendungen, stellte heute mit dem NXE400 das schnellste großformatige 3D-Drucksystem der Branche vor. Dieses Gerät, das eine neue Marktkategorie schafft, ermöglicht eine bis zu 6-fache Druckgeschwindigkeit und 2,5-fache Druckmenge im Vergleich zu allen anderen vergleichbaren Produkten auf dem heutigen Markt. Der NXE400 ist Teil einer neuen Druckerfamilie, die die von Nexa3D entwickelte LSPc-Technologie nutzt. Er ist in der Lage, bis zu 16 Liter Bauteile bei einer Geschwindigkeiten von bis zu 1Z Zentimeter pro Minute kontinuierlich zu drucken. Die Zeit für die Herstellung von Funktionsprototypen und Serienteilen wird auf diese Weise von Stunden auf Minuten verkürzt.



Nexa3D (http://www.nexa3d.com/) wird auf dem XponentialWorks (http://www.xponentialworks.com/)-Stand, B01 - Halle 3 der Frankfurter Messe, mehrere seiner bahnbrechenden Produktionsdrucker vorstellen, darunter die Modelle NXE400 und NXE200 sowie automatisierte Nachbearbeitungsgeräte. Das Nexa3D-Team lädt alle Kollegen aus der Branche, qualifizierte Händler und strategische Partner ein, diese neue Klasse von Produktionsdruckern kennenzulernen und Ihre Kompetenzen im Bereich der additiven Fertigung zu verbessern. Media kit available here (https://drive.google.com/drive/ u/1/folders/1oeuuJCDbAzHt6CmCX_7tnYrMJaCKk8vt).



"Wir sind begeistert und stolz darüber, das Team zu sein, das die Geschwindigkeits-, Größen- und Kostenbarrieren überwindet, die die Wachstumsraten unserer Branche jahrzehntelang eingeschränkt haben", sagte Avi Reichental, Nexa3D-Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender. "Es ist eine Weiterentwicklung, die von Endverbrauchern, strategischen Partnern, Händlern und Investoren gleichermaßen geschätzt wird."



Auf der Formnext 2018 stellt Nexa3D mit den Druckern Drucker NXE200 und NXE400 zwei Modelle vor, die Anfang 2019 auf den Markt kommen sollen. Mit einem Preis von 19.950 US-Dollar für einen 7-Liter-Drucker und 49.950 US-Dollar für einen 16-Liter-Drucker und der Möglichkeit, mit Reproduzierbarkeit und Toleranzen im Spritzgussverfahren zu drucken, bietet die NXE-Reihe den genauesten 3D-Drucker seiner Klasse.



"Nach mehreren Jahren intensiver Forschung und bahnbrechender Entwicklungen freut sich unser gesamtes Team, auf der Formnext 2018 mit unseren Kollegen aus der Industrie und Ökosystempartnern dabei zu sein. Sie werden uns dabei helfen, die Marktwirkung unserer neuen Produktreihe zu bewerten", sagte Izhar Medalsy, Chief Product Officer, Nexa3D.



Die NXE-Reihe ist mit robusten Materialien ausgestattet, die sich ideal für den ultraschnellen Druck von funktionellen Prototypen, Produktionswerkzeugen und die Serienfertigung von Endverbraucherteilen, Gussmodellen und Zahnersatz eignen. Unsere Drucker sind außerdem mit kognitiver Software und integrierten Sensoren ausgestattet, um gemeinsam die Leistung der Fertigungsbauteile zu optimieren und eine genaue Diagnose und kontinuierliche Überwachung zu ermöglichen. See the NXE-400 3D printer in action (https://youtu.be/3FEb5swSk-8).



"Unsere Drucker nutzen eine patentierte Gleitmittel-Subschicht-Fotohärtungstechnologie (LSPc:Lubricant Sublayer Photo-curing) und eine patentierte strukturierte Lichtmatrix, mit denen sie Spitzengeschwindigkeiten von 1Z Zentimeter pro Minute erreichen können. Dadurch werden die 3D-Druckzyklen von funktionellen Präzisionsbauteilen von Stunden auf Minuten verkürzt", so Medalsy. "Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Technologie einzigartig und in der Lage ist, einen homogenen Hochgeschwindigkeits- und Hochauflösungsdruck bei überzeugenden Spritzgusseigenschaften, Größe und Umfang zu ermöglichen."



Nexa3D plant, die Drucker der NXE-Reihe im ersten Halbjahr 2019 über eine Multi-Channel-Vereinbarung mit XYZprinting, der weltweit führenden 3D-Druckmarke, und BEGO, einem führenden Anbieter von digitalen und traditionellen Dentalmaterialien, zu vermarkten. Diese Zusammenarbeit soll die wachsende Nachfrage nach industriellen Produktions- und digitalen Dentaldruckern mit einem Gesamtwert von mehreren Milliarden US-Dollar erfolgreich bedienen. Im Rahmen dieses Multi-Channel-Plans wird XYZprinting Nexa3D-Drucker unter dem Markennamen XYZ herstellen und verkaufen. Auch BEGO wird einen speziellen Hochgeschwindigkeits-Nexa3D-Dentaldrucker unter seinem eigenen Markennamen, der NXE-Druckerreihe, vermarkten und verkaufen. Nexa3D wird exklusiv die für die Partnerschaft erforderlichen Technologien und Produkte entwickeln und eigene Drucker unter dem Nexa3D-Markennamen verkaufen.



Im Rahmen seines wachsenden Fokus im Fahrzeugbereich ist Nexa3D auch eine Partnerschaft mit Techniplas (http://www.techniplas.com/) eingegangen, einem weltweit führenden Design- und Produktionsdienstleister für Fahrzeugprodukte und -dienstleistungen. Techniplas kündigte diese Partnerschaft (https://www.techniplas.com/t echniplas-taps-ultra-fast-stereolithography-3d-printer-maker-nexa3d-t o-its-open-innovation-program/) im Januar 2018 an und präsentiert auf der Formnext 2018 ein Konzeptfahrzeug mit seinen erweiterten Möglichkeiten im Bereich des generativen Produktdesigns und additiver Fertigung zusammen mit NXE-Druckbauteilen.



"Wenn es darum geht, die Geschwindigkeits-, Größen- und Kostenbarrieren zu überwinden, die das Wachstum unserer Branche seit Jahrzehnten einschränken, bietet unsere patentierte Nexa3D-Technologie einen erheblichen Spielraum, um sowohl etablierte als auch neue Unternehmen zu überholen", sagte Reichental. "Bereits erhaltenes Feedback von unseren Partnern und Vertriebshändlern deutet darauf hin, dass die NXE-Reihe mit ihrem Preis-Leistungs-Segment eine neue Marktkategorie schaffen könnte."



Informationen zu Nexa3D



Nexa3D stellt ultraschnelle 3D-Stereolithographie-Drucker in Industriequalität für Profis und Unternehmen jeder Größe zu einem erschwinglichen Preis her. Die Drucker des Unternehmens nutzen eine patentierte Gleitmittel-Subschicht-Fotohärtungstechnologie (LSPc:Lubricant Sublayer Photo-curing) und eine patentierte strukturierte Lichtmatrix, mit denen sie Spitzengeschwindigkeiten von 1Z Zentimeter pro Minute erreichen können. Dadurch werden die 3D-Druckzyklen von funktionellen Präzisionsbauteilen von Stunden auf Minuten verkürzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nexa3d.com.



Pressekontakt Josh Turner Silicon Valley Communications turner@siliconvpr.com +1-917-231-0550



OTS: Nexa3D newsroom: http://www.presseportal.de/nr/132778 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_132778.rss2