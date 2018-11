Volkswagen will in Sachen Elektromobilität noch eine Schippe drauf legen. Laut der Fachzeitschrift Automotive News will der Autobauer First Mover Tesla mit einer aggressiven Preisstrategie angreifen. VW-Chef Herbert Diess will durch Skaleneffekte mit seinen Elektroflitzern günstiger sein als Tesla.

Den vollständigen Artikel lesen ...