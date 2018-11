Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für SAP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Konzernwandel gehe rasant vorwärts, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Cloudgeschäft verbessere die Gewinnqualität des Softwareherstellers. Mit Blick auf den Qualtrics-ZuKauf sollten Anleger dem Management mehr Vertrauen schenken. SAP habe in der Vergangenheit stets Erfolge mit Übernahmen gehabt./ajx/zb Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0161 2018-11-13/16:31

ISIN: DE0007164600