Der Gesundheitsminister will Digitalrezepte realisieren. Vor allem auf dem Land sollen Patienten so einfacher an ihre Medikamente kommen.

Deutschlands Ärzte sollen ihren Patienten künftig papierlose Digitalrezepte ausstellen dürfen. So können die Mediziner auch dann Medikamente verschreiben, wenn sie lediglich per Videosprechstunde Kontakt zum Patienten hatten. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) bereitet ein entsprechendes Gesetz vor, das spätestens 2020 in Kraft treten soll.

Das bestätigte ein Ministeriumssprecher am Dienstag. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die Pläne berichtet. "Erst das elektronische Rezept macht Telemedizin zu einem Erfolgsprojekt", sagte Spahn der "FAZ" und verwies auf die Vorteile der Videosprechstunden: "Die Telemedizin spart Ärzten und Patienten Zeit und Wege - vor allem auf dem Land und außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten."

