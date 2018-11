asknet und Nexway eröffnen Gespräche über strategische Partnerschaft DGAP-Ad-hoc: asknet AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Strategische Unternehmensentscheidung asknet und Nexway eröffnen Gespräche über strategische Partnerschaft 13.11.2018 / 17:16 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. asknet und Nexway eröffnen Gespräche über strategische Partnerschaft 13. November 2018, Paris/Karlsruhe - Nexway Group AG, 100 %ige Aktionärin der Nexway SAS, einem in Paris und Nimes (Frankreich) ansässigen E-Commerce-Dienstleistungsunternehmen ("Nexway"), gegründet vom französischen Unternehmer Gilles Ridel, und asknet AG, ein in Karlsruhe ansässiges und in Deutschland gelistetes E-Commerce-Lösungs- und Software-Vertriebsunternehmen ("asknet"), ursprünglich als Ausgründung des Karlsruher Institut für Technologie (KIT) gestartet, haben vereinbart, Gespräche über eine strategische Partnerschaft aufzunehmen. Die kommerziellen Bedingungen der potenziellen strategischen Partnerschaft zwischen asknet und Nexway sollten vor oder am 12. Dezember 2019 vereinbart werden und weitere Informationen zu diesem Zeitpunkt veröffentlicht werden. Kontakt Anna-Lena Mayer, Florian Kirchmann T: +49 221 9140-97 E: investorrelations@asknet.de 13.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: asknet AG Vincenz-Priessnitz-Str. 3 76131 Karlsruhe Deutschland Telefon: +49 (0)721 / 964 58-0 Fax: +49 (0)721 / 964 58-99 E-Mail: info@asknet.de Internet: www.asknet.de ISIN: DE000A2E3707 WKN: A2E370 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745289 13.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A2E3707 AXC0290 2018-11-13/17:16