Um 5: DAX am Ende doch im Plus - Aber die Sorgen und Probleme bleiben

Dass der Deutsche Aktienindex trotz der tiefroten Vorgaben von der Wall Street zum heutigen Handelsstart schon einmal bis auf knapp 11.450 Punkte anzog, mag einige verwundert haben. Sie und andere nutzten deshalb auch diesen kleinen Zwischenspurt, um sich von ihren Positionen zu trennen. In der darauf folgenden Schwächephase fanden sich allerdings schon wieder Käufer, die den Markt komfortabel zurück ins Plus beförderten. Das Auf und Ab also bleibt, genau wie die Sorge vor einem erneuten Abrutschen der Technologiewerte in New York.

Allein gestern brach der Dow Jones angeführt von Apple und anderen Chipwerten um mehr als 600 Punkte ein und folgte damit den bereits schwachen Vorgaben aus Europa. Und Europa kämpft weiter an mehreren Fronten. Zum einen in den Brexit-Verhandlungen und zum anderen mit dem Haushaltsentwurf von Italien und den damit verbundenen Machtspielen in Brüssel.

