Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag von seinem schwachen Wochenauftakt gut erholt. Ein starker Schlussspurt brachte den Dax gegen Handelsende mit 11 495,69 Punkten bis fast an die Marke von 11 500 Punkten heran. Ins Ziel ging der deutsche Leitindex mit einem Aufschlag von 1,30 Prozent auf 11 472,22 Punkten, nachdem er am Vortag noch um rund 1,8 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober gefallen war. Der MDax , in dem die mittelgroßen Unternehmen repräsentiert sind, gewann am Dienstag 1,07 Prozent auf 24 096,94 Punkte.

In Schwächephasen fänden sich derzeit schnell Käufer, die den Markt komfortabel zurück ins Plus beförderten, kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets. Das Auf und Ab bleibe also, genau wie die Sorge vor einem erneuten Abrutschen der Technologiewerte in New York. Die dortige Nasdaq verbuchte am Dienstag nach ihren herben Vortagesverlusten ebenfalls wieder kräftige Kursgewinne.

Im Blick haben Börsianer weiterhin die vorbereitenden Handelsgespräche zwischen den USA und China, die laufenden Brexit-Verhandlungen und den Konflikt um den italienischen Haushalt./ajx/he

