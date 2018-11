Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach einem Treffen mit dem neuen Finanzchef Cristiano Borean auf "Overweight" mit einem Kursziel von 19,80 Euro belassen. Er sei in seiner Einschätzung bestärkt worden, dass mit der Wahl von Borean nun das Kapitalmanagement ein Kernaspekt bei dem italienischen Versicherer sei, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/ck Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0170 2018-11-13/18:10

ISIN: IT0000062072