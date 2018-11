ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einem volatilen Handelsverlauf hat der schweizerische Aktienmarkt am Dienstag den Handel mit einem leichten Plus beendet. Nachdem eine zwischenzeitliche Erholungsbewegung gescheitert und der Index zunächst wieder ins Minus gerutscht war, schloss er dann mit der positiven Tendenz der Wall Street schließlich mit einem moderaten Aufschlag.

"Die Anleger gehen in Deckung und warten auf Italien", sagte ein anderer Marktteilnehmer zur insgesamt eher zurückhaltenden Tendenz. Die Regierung in Rom muss bis zum Abend einen überarbeiteten Haushaltsentwurf in Brüssel vorlegen, die Spannungen könnten sich deshalb verschärfen. Mit Blick auf die leichte Erholung sprachen Marktteilnehmer nur von einer Gegenbewegung auf die Vortagesverluste.

Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 9.015 Punkte. Im Verlauf hatte er sich in einer Spanne zwischen 8.962 und 9.052 Punkten bewegt. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und drei -verlierer gegenüber, eine Aktie schloss unverändert. Umgesetzt wurden 49,14 (zuvor: 50,66) Millionen Aktien.

Unternehmensnachrichten waren dagegen rar. Lafargeholcim hatte am Vorabend bekannt gegeben, sich von den Aktivitäten in Indonesien zu trennen. Wie der Baustoff-Konzern mitteilte, wird der Anteil von 80,6 Prozent an Holcim Indonesien an Semen Indonesien zum Preis von 1,75 Milliarden Dollar verkauft. Semen Indonesien sei Marktführer auf dem heimischen Markt. Der Erlös solle vor allem dem Schuldenabbau dienen. Marktteilnehmer sprachen von einem guten Preis. Die Aktie gewann 0,4 Prozent.

Die Richemont-Aktie rückte trotz zweier Kurszielsenkungen ebenfalls um 0,4 Prozent auf 67,96 Franken vor. Die Analysten von Berenberg haben das Kursziel auf 75 von 87 Franken gesenkt. Auch Citit hat das Kursziel auf 77 von 91 Franken nach unten genommen. Die beiden Researchhäuser raten allerdings jeweils dazu, die Richemont-Aktie weiter zu halten.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2018 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.