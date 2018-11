Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Berlin (pta038/13.11.2018/17:50) - Der Vorstand erhielt heute die Kenntnis über die schriftliche Information von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG, dass der Skontoführungsvertrag über die Skontoführung der Aktien der Innovativ Capital AG zum 31.12.2018 gekündigt wurde. Zeitgleich erreichte den Vorstand die Kenntnis über das Schreiben von der Börse Hamburg, dass die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien mit Ablauf des 28.12.2018 eingestellt wird.



Hintergrund der Kündigung soll nach telefonischer Auskunft sein, dass zu wenige Aktien an der Börse gehandelt werden.



Der Vorstand ist bestrebt, einen neuen Börsenplatz zu akquirieren.



(Ende)



Aussender: Innovativ Capital AG Adresse: Grunewaldstraße 22, 12165 Berlin Land: Deutschland Ansprechpartner: Heinz Ramseier, Vorstandsvorsitzender Tel.: +49 30 219088-0 E-Mail: info@innovativcapital-ag.de Website: www.innovativcapital-ag.de



ISIN(s): DE000A0H5057 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hamburg



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1542127800126



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresNovember 13, 2018 11:50 ET (16:50 GMT)