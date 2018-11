Von Thomas Rossmann

NEW YORK (Dow Jones)--Nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn zeigen sich die Indizes an der Wall Street am Dienstag mit einer leichten Erholung. Vor allem die Technologiewerte waren am Montag deutlich unter die Räder gekommen. Daneben stützen Hoffnungen auf eine Annäherung im weiter schwelenden Handelsstreit zwischen den USA und China. Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 0,2 Prozent auf 25.440 Punkte. Allerdings bremsen die Abgaben bei Home Depot und Boeing den Index etwas ein. Der S&P-500 legt um 0,7 Prozent zu, der Nasdaq-Composite erholt sich um 1,1 Prozent.

US-Finanzminister Steven Mnuchin hat die Handelsgespräche mit seinem chinesischen Amtskollegen, Vize-Premier Liu He, wieder aufgenommen. Die beiden Finanzminister haben am Freitag miteinander telefoniert, wie mit dem Gespräch vertraute Personen jetzt sagten. Dabei geht es um ein Abkommen, mit dem die Spannungen zwischen den beiden Ländern vor einem Treffen der beiden Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping abgebaut werden könnten, das für Ende des Monats geplant ist.

Technologiewerte mit leichter Erholung

Die Technologiewerte können sich teilweise von ihren Vortagesverlusten erholen. Für die Apple-Aktie, die am Montag um 5 Prozent eingebrochen war, geht es um 0,7 Prozent auf 195,52 Dollar nach oben. Die Analysten von Goldman Sachs haben ihr Kursziel auf 209 von 240 Dollar gesenkt. Zudem wurden auch die Schätzungen für die iPhone-Verkäufe im Gesamtjahr um 6 Prozent reduziert.

Der Apple-Zulieferer Lumentum hatte zu Wochenbeginn die Umsatz- und Gewinnerwartungen gesenkt und dies damit begründet, dass einer seiner "größten Abnehmer" von Laserdioden für 3D-Sensoren gebeten habe, im zweiten Geschäftsquartal, das im Dezember endet, deutlich weniger Komponenten zu liefern. Den Namen des Kunden nannte Lumentum zwar nicht, Beobachter vermuteten allerdings, dass es sich um Apple handelt.

Die Papiere von Advanced Micro Devices steigen um 4,2 Prozent. Die Aktie war am Vortag um 9,5 Prozent eingebrochen. Eine Kaufempfehlung von Susquehanna verhilft den Aktien von Nvidia und Xilinx zu Kursgewinnen von 6,9 und 2,9 Prozent.

Home Depot hat Ergebnisse für das dritte Geschäftsquartal vorgelegt. Zudem erhöhte die Baumarktkette erneut ihre Gewinnprognose für 2018. Auch kauft Home Depot mehr Aktien zurück als bisher in Aussicht gestellt. Die Aktie gibt dennoch um 1,7 Prozent nach.

Die Titel von Boeing reduzieren sich um 2,2 Prozent. Der US-Flugzeughersteller soll Informationen zu möglichen Gefahren eines neuen Flugkontrollgeräts, das eine Rolle beim Absturz eines Jets der Gesellschaft Lion Air im Oktober gespielt haben könnte, verschwiegen haben. Das behaupten Sicherheitsexperten, die den Flugzeugabsturz untersuchen, und Vertreter der US-Luftfahrtbehörde FAA sowie Piloten. Boeing wollte Fragen zu dem Thema zunächst nicht beantworten. Der Flugzeughersteller wolle zunächst alle Aspekte des Unfalls vergangenen Monat verstehen und arbeite mit den Behörden zusammen.

General Electric erholen sich um 4,5 Prozent, nachdem die Aktie am Vortag um 6,9 Prozent abgegeben hatte. Der Konzern will seinen Anteil an dem Ölfelddienstleister Baker Hughes reduzieren und mit dem Verkauf bis zu 4 Milliarden Dollar erlösen, jedoch weiterhin eine Mehrheit an der Tochter halten. Die Aktie von Baker Hughes, die am Montag ebenfalls kräftig Federn gelassen hatte, rückt um 2,2 Prozent vor.

US-Anleihen legen zu

Am US-Anleihemarkt steigen die Kurse, da Anleger auf den starken Rückgang der Aktien am Montag reagieren. Der Anleihemarkt war zu Wochenbeginn feiertagsbedingt geschlossen. Die Rendite zehnjähriger US-Papiere gibt um 2,5 Basispunkte auf 3,16 Prozent nach.

Am Devisenmarkt notiert der Euro mit rund 1,1290 Dollar knapp über dem Jahrestief vom Montag. Zentrales Thema für die Gemeinschaftswährung bleibt der Streit um den italienischen Staatshaushalt. Commerzbank-Analystin Antje Praefke sieht den Euro "erst einmal weiter unter Druck". Es sei höchst unwahrscheinlich, dass Italien am Dienstag der EU einen geänderten Haushaltsentwurf vorlegen werde. Schließlich habe der stellvertretende Ministerpräsident Di Maio einen Haushalt, der den EU-Regeln entspräche, als selbstmörderisch und in die Rezession führend bezeichnet. Damit würde dann die nächste Eskalationsstufe gezündet.

Die Ölpreise stehen weiter unter Druck, nachdem sich US-Präsident Trump am Vortag im späten Handel in einem Tweet gegen eine mögliche Produktionskürzung durch Opec-Mitglieder und -Nichtmitglieder ausgesprochen hat. "Die Preise sollten auf Grundlage des Angebots viel niedriger sein", so der Präsident. Angesicht der Erwartung eines globalen Öl-Überangebots in der ersten Jahreshälfte werde die Opec wohl versuchen, den Aufruf Trumps so weit wie möglich zu ignorieren, so die ING. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI fällt um 4,5 Prozent auf 57,25 Dollar. Brent gibt um 4,4 Prozent auf 67,06 Dollar je Barrel nach.

Gold, das am Montag unter dem festen Dollar gelitten hatte, zeigt sich gut behauptet. Die Feinunze legt um 0,2 Prozent auf 1.203 Dollar zu.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.439,51 0,21 52,33 2,91 S&P-500 2.744,16 0,66 17,94 2,64 Nasdaq-Comp. 7.282,67 1,14 81,80 5,49 Nasdaq-100 6.911,27 1,20 82,17 8,05 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,89 -3,7 2,92 168,5 5 Jahre 3,00 -3,9 3,04 107,2 7 Jahre 3,08 -3,0 3,11 83,5 10 Jahre 3,16 -2,5 3,18 71,4 30 Jahre 3,38 -0,9 3,39 30,9 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:39 Mo, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1290 +0,61% 1,1245 1,1246 -6,0% EUR/JPY 128,67 +0,74% 128,22 127,91 -4,9% EUR/CHF 1,1385 +0,41% 1,1361 1,1350 -2,8% EUR/GBP 0,8658 -0,84% 0,8731 0,8744 -2,6% USD/JPY 113,98 +0,15% 113,99 113,72 +1,2% GBP/USD 1,3038 +1,44% 1,2884 1,2860 -3,5% Bitcoin BTC/USD 6.370,03 +0,1% 6.373,68 6.391,35 -53,4% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,25 59,93 -4,5% -2,68 -1,4% Brent/ICE 67,06 70,12 -4,4% -3,06 +6,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.203,30 1.200,62 +0,2% +2,67 -7,6% Silber (Spot) 14,07 14,00 +0,5% +0,07 -16,9% Platin (Spot) 843,25 841,00 +0,3% +2,25 -9,3% Kupfer-Future 2,70 2,68 +0,8% +0,02 -19,5% ===

