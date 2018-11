Bei dem neuesten Angriff auf Twitter ging es um innenpolitische Erfolge Macrons. Bereits am Wochenende kam es zu einer Reihe von Unstimmigkeiten.

Nach der Rückkehr von seinem Besuch in Paris hat US-Präsident Donald Trump Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron erneut deutlich attackiert. Trump schrieb am Dienstag auf Twitter, Macron leide unter geringen Zustimmungswerten in Frankreich und habe mit einer hohen Arbeitslosenquote zu kämpfen.

Macron habe die Aufmerksamkeit daher auf ein anderes Thema lenken wollen. "Übrigens, es gibt kein Land, das nationalistischer ist als Frankreich, sehr stolze Menschen, richtig so!..." schrieb Trump weiter. In Anlehnung an seinen eigenen Wahlspruch "Make ...

