Nach langwierigen Verhandlungen scheint eine Vereinbarung über den Austritt Großbritanniens so nah wie noch nie. Für das größte Problem gibt es Medienberichten zufolge einen Lösungsvorschlag.

Unterhändler Großbritanniens und der EU haben sich auf einen Vorschlag für eine Brexit-Vereinbarung geeinigt. Das verlautete am Dienstag aus Brüssel und London. Das Londoner Kabinett werde am Mittwoch zusammenkommen und über den Vorschlag für die Konditionen des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union sprechen, teilte das Büro von Premierministerin Theresa May am Dienstag mit. Vertreter der übrigen 27 EU-Staaten planen für Mittwoch ein Treffen in Brüssel.

Der irische Sender RTE berichtete, an der Grenze zwischen Irland und Nordirland solle es laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...