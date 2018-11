REDWOOD CITY, Kalifornien, Nov. 13, 2018, die auf Verlage ausgerichtete Verkäuferplattform für eine Zukunft mit frei zugänglichen digitalen Medien, hat heute den dritten quartalsweise erscheinenden "Quarterly Mobile Index" (QMI) für 2018 veröffentlicht. Der Bericht enthält wichtige Erkenntnisse rund um die Zuwächse bei Werbung in mobilen Apps und hebt Trends in den Bereichen Mobiles Video, Header Bidding sowie in Bezug auf die Ausweitung der kanalübergreifenden Monetisierung hervor. Die neu veröffentlichten Ergebnisse unterstützen Verleger und Käufer dabei, eine intelligentere programmatische Strategie und künftige Möglichkeiten im Mobilbereich zu finden.

Es wird erwartet, dass Werbetreibende im Jahr 2019 mehr als 180 Milliarden US-Dollar für mobile Werbung ausgeben werden). Daher ist es zwingend notwendig zu wissen, wo das Wachstum stattfindet, um entsprechend zu planen. Der QMI-Bericht für das dritte Quartal 2018 von PubMatic zeigt die drei wichtigsten Trends auf, die beobachtet werden sollten:

Meilenstein in Bezug auf mobiles Video erreicht - Das Interesse der Werbetreibenden treibt das Wachstum der weltweiten Ausgaben für mobile Videowerbung voran und schafft zusätzliche Einnahmequellen für Verleger.

- Das Interesse der Werbetreibenden treibt das Wachstum der weltweiten Ausgaben für mobile Videowerbung voran und schafft zusätzliche Einnahmequellen für Verleger. Anzahl der Gebote auf mobile Header steigt mit Ausweitung auf Apps - Nachdem sich das sogenannte "Header Bidding" im Web nun etabliert hat, wird es jetzt auf App-Umgebungen ausgeweitet.

- Nachdem sich das sogenannte "Header Bidding" im Web nun etabliert hat, wird es jetzt auf App-Umgebungen ausgeweitet. Schulstart nach den Sommerferien steigert das Volumen mobiler Werbung im Einzelhandelsbereich - Das Verbraucherverhalten entwickelt sich weiter; dadurch wird der Werbezeitraum für die Shoppingsaison in der Zeit des Schulstarts nach den Sommerferien erweitert und zunehmend auch mobile Videowerbung genutzt.

Mobile Videos sind der am schnellsten wachsende Videotyp bei Verbrauchern und beanspruchen derzeit den größten Teil der aufgewendeten Zeit. So werden Werbetreibende voraussichtlich im Jahr 2019 fast 30 Milliarden Dollar für mobile Videowerbung ausgeben (Cowen and Company). Für Verlage, die diese wachsende Chance nutzen möchten, ist es wichtig, sich auf hochwertige Inhalte und robuste Qualitätskontrollen zu konzentrieren, die markenorientierte Anzeigenkunden anziehen.

In dem Bericht wurde festgestellt, dass sich die Gebotsvolumina für mobile Header mit einem Anstieg von 95 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (Desktop-Umsatz um drei Prozent) nahezu verdoppelt hat. Darüber hinaus gewinnen parallele In-App-Gebote (das Äquivalent zum Header Bidding) an Zugkraft und erreichen nach einem vierten Quartal mit starken Wachstum 14 Prozent des gesamten Gebotsvolumens für mobile Header.

"Die Entwicklung der Technologie für In-App-Header-Bidding wird sich bis in und durch das Jahr 2019 hinweg fortsetzen und wird die Vorteile der Server-zu-Server-Funktionalität zur Minimierung der aktuellen Nachteile von SDK umsetzen", sagte Mike Chowla, Director of Product Management bei PubMatic. "Verlage, die mit der Entwicklung der In-App-Header-Bidding-Technologie Schritt halten, werden in den nächsten 18 Monaten eine schnell wachsende Einnahmequelle erschließen können."



Bei der Planung für 2019 sollten Werbetreibende auch wissen, dass der Schulstart nach den Sommerferien ein dreistelliges Wachstum des mobilen Anzeigenvolumens im Einzelhandel bewirkt hat. Im dritten Quartal 2018 verzeichnete die Einzelhandelswerbung einen weltweiten Anstieg der monetären Impressionen im Mobilbereich um 142 Prozent. Darüber hinaus stiegen die durch Apps monetarisierten Impressionen im Bereich der Einzelhandelswerbung im Jahresvergleich um das 62-Fache und machten einen Anteil von 41 Prozent am Gesamtvolumen der mobilen Werbung aus, die dieses Jahr über PubMatic geschaltet wurde. Werbetreibende, die daran interessiert sind, mehr Kunden zu gewinnen, sollten diese Trends zur Kenntnis nehmen, wenn sie einer neuen Käufergeneration während der Spitzenzeiten für Einkäufe über das Jahr hinweg relevante, zeitnahe Werbeangebote liefern wollen.

Den vollständigen Quarterly Mobile Index von PubMatic für das dritte Quartal 2018 finden Sie unter: https://pubmatic.com/reports/qmi-q3-2018/ .

QMI-METHODOLOGIE

Das Ertrags- und Datenanalyseteam von PubMatic analysiert monatlich mehr als 12 Billionen Gebote von Werbetreibenden und nutzt dabei die branchenweit besten Analysefunktionen. Der QMI für das dritte Quartal 2018 enthält Impressionen, Einnahmen und eCPM-Daten aus diesen Berichten, um eine umfassende Analyse der wichtigsten Trends in der Branche für mobile Werbung zu ermöglichen. Die Daten stammen aus dem dritten Quartal 2018 (d. h. vom 1. Juli 2018 bis 30. September 2018) sowie den entsprechenden Vorjahreszeiträumen. "Monetarisierte Impressionen" oder "bezahlte Impressionen" werden als Impressionen definiert, die über die PubMatic-Plattform verkauft wurden, und "eCPM" sind die effektiven Kosten pro 1000 Impressionen.

