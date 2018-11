HIMSS, ein globaler Berater und Vordenker, der die Transformation des Gesundheitswesens durch Informationen und Technologie unterstützt, gab heute die Einführung der Regionalausgaben von HealthcareITNews.com und MobiHealthNews.com für die asiatisch-pazifische Region, Europa und das Vereinigte Königreich bekannt. Beide Publikationen werden regionale Nachrichten und Analysen mit kuratierten Vordenkerpositionen und Einblicken in die Herausforderungen des Gesundheitsökosystems kombinieren.

"Das globale Gesundheitsökosystem spricht viele Sprachen und hat viele einzigartige Herausforderungen, aber alle treiben Reformen voran, damit jeder Mensch die bestmögliche Gesundheit genießen kann", sagt Hal Wolf III, President und CEO von HIMSS. "Die Marken HealthcareITNews.com und MobiHealthNews.com sind vertrauenswürdige Quellen für Einblicke und Informationen für Fachleute im Gesundheits- und Technologiebereich, und die Expansion ermöglicht uns, ein globales Publikum zu erreichen und gleichzeitig eine starke Plattform anzubieten, um Vordenkerpositionen und Erkenntnisse von HIMSS bereitzustellen."

"Die Ausgaben für Europa und das Vereinigte Königreich werden zweiwöchentlich vertrieben, mit eigenen Nachrichten und Analysen, die zeitnah und relevant sind", sagt Dillan Yogendra, geschäftsführender Herausgeber für die europäischen Ausgaben bei HIMSS. "Aufgrund der Pläne für ein europäisches Austauschformat für elektronische Gesundheitsakten und des wachsenden Interesses an der gemeinsamen Nutzung genomischer Datenbanken in den EU-Ländern ist es für die Interessengruppen von entscheidender Bedeutung, über lokale und regionale Entwicklungen in den Bereichen Politik, Recht, Regulierung und Verbraucher-/Patienteninitiativen informiert zu bleiben."

Die Ausgaben für die asiatisch-pazifische Region werden einem ähnlichen Ansatz für die redaktionelle Berichterstattung folgen. "Die APAC-Region weist eine hohe Heterogenität bei der Einführung von HIT in und unter den Ländern auf von Innovationen zur Vorbeugung von Blindheit im ländlichen Indien und Telemedizin in Thailand über eine nationale EHR in Singapur bis hin zu KI in chinesischen Krankenhäusern", sagt Dean Koh, Herausgeber für die APAC-Region bei HIMSS. "APAC ist wirklich ein Mikrokosmos von sich entwickelnden Fragen, Standards und technologischen Trends, die das globale Gesundheitswesen transformieren. Unser Ziel ist es, unserem Publikum regionale Nachrichten und Informationen zu bieten und dabei einen wichtigen Beitrag für Perspektiven zu leisten, die weltweit geteilt werden können."

Über HIMSS

HIMSS ist ein globaler Berater und Vordenker, der die Transformation des Gesundheitswesens durch Informationen und Technologie unterstützt. Als missionsgetriebene gemeinnützige Organisation bietet HIMSS eine einzigartige Tiefe und Breite an Fachwissen in den Bereichen Gesundheitsinnovation, Gesundheitspolitik, Mitarbeiterentwicklung, Forschung und Analytik, um globale Führungskräfte, Interessengruppen und Meinungsbildner über bewährte Verfahren bei Gesundheitsinformationen und -technologien zu beraten. Durch unsere Innovationsunternehmen liefert HIMSS wichtige Erkenntnisse, fördert Bildung und organisiert spannende Veranstaltungen für Anbieter, Regierungen und Lieferanten, die gewährleisten, dass diese zum Zeitpunkt einer Entscheidung über die richtigen Informationen verfügen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113006062/de/

Contacts:

HIMSS

Karen Groppe

312-965-7898

kgroppe@himss.org