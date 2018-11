Pune Mahanagar Parivahan Mahamandal Ltd, kurz PMPML, heißt der öffentliche Transportdienstleister für die Pune Metropolitan Region im indischen Bundesstaat Maharashtra. Und wie in vielen anderen Teilen der Welt setzt auch der mehr als sieben Millionen Einwohner zählende Distrikt verstärkt auf Elektromobilität. Wie der US-Branchendienst Steelguru vermeldet, zur Freude des chinesischen Fahrzeugherstellers BYD. 25 Elektrobusse werde der Konzern bis Januar an PMPML ausliefern - und es gibt noch ... (Achim Graf)

