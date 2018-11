Cloudbasiertes Treasury-Tool unterstützt alternative Fondmanager

Mehrwert durch höhere operative Effizienz und Sicherheit

Die Citco Unternehmensgruppe ("Citco"), ein weltweit führender Dienstanbieter für den Finanzsektor, gab heute die Einführung von Æxeo Treasury, einer Software-as-a-Service-Lösung (SaaS), bekannt.

Das neue Produkt, Æxeo Treasury, ist eine in der Cloud entstandene Einführungslösung, mit der alternative Fondmanager über ein SaaS-Tool auf Amazon Web Services (AWS) eine neuartige Methode zur Verwaltung von Treasury-Funktionen erhalten. Durch die Optimierung der operativen Effizienz und Workflows schafft Æxeo Treasury Mehrwert und bietet ein sicheres, zentrales Modul für Treasury-Abläufe.

Mit dem als eigenständige Lösung entwickelten Æxeo Treasury können Unternehmen ihre Treasury-Funktionen wie beispielsweise Fondinvestitionen, Abwicklung von OTC-Handel und Margen, Überweisungen innerhalb von Konten oder Bezahlen von Rechnungen oder andere Transaktionen zentral über das SWIFT Service Bureau von Citco ausführen. Darüber hinaus bietet die neue Plattform unübertroffene Flexibilität und zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten:

Zentrales Management, daher sind Anmeldungen bei einzelnen Bankportalen nicht erforderlich

Optimale Sicherheit, Skalierbarkeit und Barrierefreiheit

Globaler Zugang über alle webfähigen Geräte, einschließlich Mobiltelefonen

Ermöglicht kollaborative und separate Workflows für die Benutzerverwaltung

Unterstützt SMS- und Mail-Benachrichtigungen in Echtzeit für festgelegte Anwender

Jay Peller, Head of Fund Services bei Citco, kommentierte: "Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen, um ihnen technologische Innovationen zugänglich zu machen. Æxeo Treasury ist unser neustes SaaS-basiertes Tool, dessen Flexibilität für effiziente Verarbeitung im Middle-Office sorgt und unseren Kunden die Freiheit gibt, sich auf ihr wichtigstes Ziel zu konzentrieren die Alphagenerierung. Unser Engagement für Technologie höchster Qualität auf der Grundlage unseres Fintech+ Konzepts sorgt für zukunftsweisende Technologien und garantiert unseren Kunden Schutz und Sicherheit ihrer Interaktions- und Informationsressourcen. In dem Maße, in dem die Anforderungen unserer Kunden steigen, entwickeln sich auch unsere Lösungen weiter. Wir verfolgen weiterhin das Ziel, anwenderfreundliche und einfach zu implementierende Produkte zu entwickeln, die unseren Kunden ein neues Maß an Flexibilität und Individualität bieten. Citco definiert die im Bereich des Alternative-Asset-Management verfügbare Spitzentechnologie neu."

Das neue Æxeo Treasury Produkt ist ab sofort erhältlich und vollständig in die AWS Cloud-Services integriert. Auf Basis mehrerer AWS Availability Zones bietet das Produkt ein neues Sicherheitsniveau über RDS-Speicherverschlüsselung mit vollständigen Funktionen für die SWIFT-Konformität.

"Der Wechsel zum neuen Citco Æxeo Treasury Produkt hat sowohl den Workflow als auch die Sicherheit in unseren Prozessen optimiert. Dies führte zu höherer Effizienz unserer operativen Teams, und sie können sich jetzt besser auf komplexere Aufgaben konzentrieren", so der Kunde von Citco, Jonathan Isler, Partner und Chief Financial Officer von Deerfield Management.

Æxeo Treasury wurde vom eigenen Technologieteam bei Citco entwickelt, das seine umfassenden Erfahrungen in der Schaffung preisgekrönter Technologieprodukte mit den neusten Errungenschaften der cloudbasierten Technologie zu handelsüblicher Software kombinierte. Das Engagement von Citco für ausgezeichneten Service auf Basis dieses Fintech+ Konzepts wird auch in Zukunft für den Schutz und die Sicherheit der Interaktions- und Informationsressourcen seiner Kunden sorgen.

Weitere Informationen über dieses Produkt und andere Technologieangebote von Citco finden Sie unter https://citco.com/our-technology/saas/aexeo-treasury.

Über die Citco Unternehmensgruppe

Die Citco Unternehmensgruppe ist ein weltweites Netzwerk unabhängiger Finanzunternehmen und betreut die Weltelite der Hedgefonds, Private Equity- und Immobilienfirmen, Institutional Banks, Global 1000-Unternehmen und vermögenden Privatpersonen. Die Citco Unternehmen bieten diese Sektoren in ihren jeweiligen geografischen Regionen die Verwaltung von Hedgefonds, Depot- und Fondshandel, Finanzprodukte und Corporate Governance-Lösungen. Citco betreibt Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter.

