Mannheimer Morgen zur Lage bei General Electric Überschrift: Alptraum ohne Ende Das Aus der traditionsreichen Turbinenfabrik und der Verlust von 1000 Arbeitsplätzen vor fast zwei Jahren haben sich tief eingebrannt. Gefühlt endlose Verhandlungen, wütende Proteste, unerbittliche Kämpfe vor dem Arbeitsgericht. Ein Alptraum, der sich jetzt wiederholen könnte. Weil erneut Stellen abgebaut werden sollen, wollte sich GE mit der Arbeitnehmerseite bis Ende dieses Jahres über einen Sozialplan und einen Interessenausgleich in Mannheim einigen. Doch daraus scheint nichts zu werden. Das Unternehmen hat eine Einigungsstelle beim Arbeitsgericht beantragt. Das kostet wieder ein paar Wochen, in denen nichts passiert. Die Gewerkschaft macht dem Unternehmen massive Vorwürfe, von eisiger Kälte bei den Verhandlungen ist zu hören. Wieder treten Mitarbeiter vor das Tor, protestieren mit roten Banderolen gegen den amerikanischen Konzern. Hört das denn nie auf? Es wäre der Belegschaft zu wünschen gewesen, dass die Verhandlungen dieses Mal zügig zu Ende gehen - mit einem Ergebnis, das für alle akzeptabel ist. Diese Chance ist vertan. Trotzdem müssen sich beide Seiten am Riemen reißen. Die Mitarbeiter von General Electric, die jeden Tag schlimme Existenzängste ausstehen müssen, sind schon gestraft genug.

November 13, 2018 13:25 ET (18:25 GMT)