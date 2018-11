The following instruments on XETRA do have their last trading day on 13.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 13.11.2018



ISIN Name



BMG420981224 GUOCO GRP LTD DL-,50

IL0010823958 MAGICJACK VOCALTEC IS .65

MHY621591012 NAVIOS MARIT.AC.DL -,0001