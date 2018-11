SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 DGAP-Ad-hoc: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Gewinnwarnung SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2018 13.11.2018 / 20:13 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Venlo, 13. November 2018. SHOP APOTHEKE EUROPE N.V., führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa, passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2018 an. Gründe hierfür liegen unter anderem im preisintensiven Wettbewerbsumfeld in Deutschland. Ferner können Ergebnisbelastungen des ersten Halbjahrs durch geplante Prozessverbesserungen im zweiten Halbjahr voraussichtlich nicht ausgeglichen werden. Vor dem Hintergrund der veränderten Wettbewerbssituation und Chancen aus der aktuellen Marktkonsolidierung wird SHOP APOTHEKE EUROPE zudem das organische Wachstum ab 2019 noch stärker forcieren und plant hierfür zusätzliche Marketingaufwendungen im Jahr 2018. Unter Berücksichtigung der Geschäftserwartungen im aktuellen Marktumfeld ist der Vorstand zuversichtlich, die zuletzt erhöhte Umsatzprognose von EUR 540 Mio. bis EUR 570 Mio. zu erreichen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird jedoch voraussichtlich bis zu -2% (vorherige Prognose: -0,5%) betragen. SHOP APOTHEKE EUROPE veröffentlicht die vollständigen Geschäftszahlen für die ersten neun Monate 2018 am 14. November 2018. Kontakt: rikutis consulting Thomas Schnorrenberg Mobil: +49 151 46 53 13 17 E-Mail: presse@shop-apotheke.com 13.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. Dirk Hartogweg 14 5928 LV Venlo Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com Internet: www.shop-apotheke-europe.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y07 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745387 13.11.2018 CET/CEST ISIN NL0012044747 DE000A19Y072 AXC0331 2018-11-13/20:13