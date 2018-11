Straubing (ots) - Angela Merkel trat überzeugt und überzeugend auf, selbstsicher wie nicht wirklich oft in der jüngeren Vergangenheit. Das tat - über ein Jahr nach der Rede des französischen Staatspräsidenten vor den Studenten der Pariser Sorbonne - einfach nur gut. Vor allem, weil Merkel kein Blatt vor den Mund nahm, sondern benannte, was schiefläuft und aussprach, wer wofür die Verantwortung trägt. Diese EU durchschreitet gerade Höhen und Tiefen, die aber zusammenwirken und sich auszuwirken beginnen.



