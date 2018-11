Die US-Bank Goldman Sachs hat die Aktie des Versorgers Fortum nach den Neunmonatszahlen des Stromerzeugers Uniper auf "Sell" mit einem Kursziel von 17,60 Euro belassen. Da er die Ergebnisschätzungen für Uniper bis 2022 gesenkt habe, habe er dies nun auch beim Großaktionär Forum getan, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er darauf, dass die Finnen mit 47,4 Prozent an Uniper beteiligt und das deutsche Unternehmen als Beteiligungsgesellschaft konsolidierten./ck/he Datum der Analyse: 13.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0175 2018-11-13/20:39

ISIN: FI0009007132