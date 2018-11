Europa ist eine fantastische Idee - aber die EU nervt viele Bürger. Was soll aus ihr werden in Zeiten des Populismus? Bundeskanzlerin Merkel blickt in die Zukunft.

Arm in Arm bei Compiègne, ein kurzer Moment der Innigkeit mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron: Am Wochenende schon hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gedenken an den Irrsinn des Ersten Weltkriegs verneigt vor dem Friedensprojekt Europa. Diese Geste haben viele Abgeordnete noch im Kopf, als Merkel am Dienstag ins Europaparlament nach Straßburg kommt.

Diesmal ist es nicht der Blick zurück auf die Wirren des 20. Jahrhunderts, die Zukunft Europas ist Merkels Thema. Und die deutsche Kanzlerin, im europablauen Blazer, findet zurück zu einer weniger feierlichen Geschäftsmäßigkeit. Sie wendet sich gegen nationale Egoismen - sei es nun beim Schuldenmachen oder bei Verstößen gegen EU-Werte. Von Toleranz spricht sie, von Solidarität und Einigkeit in der EU und kommt zu dem Schluss: "Europa ist unsere beste Chance auf dauerhaften Frieden, dauerhaften Wohlstand, auf eine sichere Zukunft."

Dieses Europa - das Friedensprojekt Europa - soll sich aus Merkels Sicht stärker zusammenraufen und künftig auch einmal selbst verteidigen können, im Notfall eben auch ohne die USA: "Wir sollten an der Vision arbeiten, eines Tages auch eine echte europäische Armee zu schaffen", sagt die Kanzlerin, versichert aber vorsorglich, das sei selbstverständlich nicht gegen die Nato gerichtet. "Eine gemeinsame europäische Armee würde der Welt zeigen, dass es zwischen den europäischen Ländern nie wieder Krieg gibt."

Es ist eine Forderung Macrons, die die Kanzlerin hier aufgreift, und sicher auch ein Zugeständnis an den forschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...