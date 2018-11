Arasan Chip Systems, ein führender Anbieter von Halbleiter-IP für mobile und automobile SoCs, kündigte heute die sofortige Verfügbarkeit seiner M-PHY IP an, die den Spezifikationen des MIPI M-PHY 4.1 entspricht und Geschwindigkeiten von bis zu 11,6 Gpbs unterstützt



San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Arasan Chip Systems ist stolz, die sofortige Verfügbarkeit seiner MIPI M-PHY IP bekanntzugeben, die Gear-4-Geschwindigkeiten von bis zu 11,6 Gpbs unterstützt. Die M-PHY IP ist nahtlos mit seiner JEDEC UFS 3.0 Host IP und seinen UFS 3.0 Device IP Controller Cores integriert. Ein Linux-basierter UFS 3.0 Software Stack und UFS 3.0 HDK sind verfügbar, um die Prototypenentwicklung zu beschleunigen.



"Mit der Ankündigung unserer M-PHY v4.1 IP bieten wir nun eine bewährte UFS 3.0 IP-Komplettlösung an, welche die Übernahme des Standards beschleunigen wird, während gleichzeitig Compliance gewährleistet ist", so Prakash Kamath, CTO bei Arasan.



Arasan ist seit seiner Gründung im Jahr 2010 ein beitragendes Mitglied der UFS Association. Unsere UFS IP ist von den meisten wichtigen SoC-Anbietern lizenziert worden, während unser UFS HDK vom Großteil der UFS Compliance- und Fertigungstester als Basis-Plattform genutzt wird.



UFS 3.0 ist der aktuelle Standard der JEDEC, der die Geschwindigkeit vom UFS 2.1 auf 11,6 Gpbs verdoppelt. UFS wird nicht nur häufig für High-End-Mobiltelefone verwendet, sondern nun auch für SoCs in der Automobilindustrie, die schnellere Speicher-Zugriffsgeschwindigkeiten verlangen.



Das M-PHY 4.1 IP ist Silizium-erprobt und ab sofort verfügbar. Arasan kann auf Anfrage von Kunden die M-PHY IP an Foundry-Technologieknoten von 28 nm und weniger portieren.



Informationen zu Arasan



Arasan Chip Systems ist seit seiner Gründung im Jahr 2010 ein beitragendes Mitglied der UFS Association und führender Anbieter von IP für mobile Speicher- und mobile Konnektivitätsschnittstellen. Arasans hochwertige, Silizium-erprobte IP-Komplettlösungen umschließen digitales IP, AMS PHY IP, Verification-IP, HDK und Software. Arasan verfügt über ein fokussiertes Produktportfolio, das sich an mobile SoCs richtet. Der Begriff "mobil" hat sich im Verlauf unserer zwei Jahrzehnte langen Geschichte ständig weiterentwickelt und umschließt heute sämtliche mobile Objekte, angefangen bei PDAs in den 90ern über Smartphones und Tablets in den 2000er Jahren bis hin zu den Kraftfahrzeugen, Drohnen und IoTs von heute. Arasan befindet sich am Puls dieser "mobilen" Evolution, wobei sein standardbasiertes IP als Herzstück mobiler SoCs gilt.



Insgesamt wurden über eine Milliarde Chips versandt, die über die IP von Arasan verfügen und zu deren Empfänger die zehn führenden Halbleiterunternehmen zählen.



