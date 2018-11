Lampe senkt Thyssenkrupp auf 'Halten' - Ziel 18 Euro

DÜSSELDORF - Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat Thyssenkrupp von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und das Kursziel von 25 auf 18 Euro gesenkt. Analyst Marc Gabriel schraubte seine Schätzungen nach der zweiten Gewinnwarnung des Industriekonzerns zurück. Den Umbau der kommenden Monate und Jahre sieht er positiv. Die kurzfristigen Markterwartungen sei aber immer noch zu hoch, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

Warburg Research hebt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel 37,90 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Aareal Bank nach Zahlen und Ausblick von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 41,00 auf 37,90 Euro gesenkt. Der Ausblick des Immobilienfinanzierers für die Erträge im Kerngeschäft stimme mit seinen Erwartungen überein, schrieb Analyst Andreas Pläsier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Insgesamt erschienen die Erträge und die Kreditqualität sehr robust. Die Bewertung sei günstig. Zudem sollte die starke harte Kernkapitalquote attraktive Dividendenausschüttungen ermöglichen.

Baader Bank hebt Metro AG auf 'Hold' - Ziel hoch auf 14,50 Euro

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat die Aktie des Handelskonzerns Metro AG von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 10,00 auf 14,50 Euro angehoben. Das Chance-Risiko-Profil habe sich verbessert, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dabei verwies er unter anderem auf den geplanten Verkauf der schwächelnden Supermarktkette Real.

Deutsche Bank senkt ProSiebenSat.1 auf 'Hold' - Ziel 18,50 Euro

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat ProSiebenSat.1 von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 30 auf 18,50 Euro gesenkt. Die Anleger könnten sich nicht sicher sein, dass sich die neuen Investitionen des Medienkonzerns auszahlen, schrieb Analystin Laurie Davison in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie kürzte ihre Ergebnisprognose deutlich und hält die Bewertung nicht mehr attraktiv genug für eine Kaufempfehlung.

UBS hebt Axel Springer auf 'Neutral' - Ziel 58 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Axel Springer von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber unverändert auf 58 Euro belassen. Langfristig blieben zwar einige Fragezeichen, kurzfristig sei die Dynamik für den Medienkonzern aber stark, schrieb Analystin Patricia Pare in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

CFRA hebt Vodafone auf 'Strong Buy' - Ziel 200 Pence

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat Vodafone nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von "Buy" auf "Strong Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 200 Pence belassen. Der britische Mobilfunkkonzern habe trotz eines Milliardenverlustes wegen Abschreibungen sein Versprechen bestätigt, die Dividende für dieses Jahr stabil zu halten, schrieb Analyst Adrian Ng in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Votum begründete Ng mit der attraktiven Dividendenrendite.

Commerzbank hebt Cancom auf 'Buy' - Ziel 53 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Cancom nach der Analystenkonferenz zum Zwischenbericht von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 53 Euro belassen. Der IT-Dienstleister dürfte weiter überdurchschnittlich wachsen, schrieb Analystin Victoria Kruchevska in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

CFRA hebt BAT auf 'Buy' - Ziel runter auf 3500 Pence

LONDON - Das Analysehaus CFRA hat British American Tobacco von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 4150 auf 3500 Pence gesenkt. Die Bewertung des Tabakkonzerns sei nach dem jüngsten Rückschlag äußerst interessant, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ein mögliches Verbot von Menthol-Zigaratten in den USA würde den Konzern zwar hart treffen, aber bis zu einer Umsetzung dürften wohl einige Jahre vergehen. Zudem dürften nicht alle Raucher das Rauchen nach einem derartigen Bann aufgeben, fügt der Analyst hinzu.

Warburg Research hebt Wacker Neuson auf 'Buy' - Ziel 26,10 Euro

HAMBURG - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Neuson nach den Zahlen für das dritte Quartal von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, aber das Kursziel auf 26,10 Euro belassen. Die Resultate seien zwar uneinheitlich ausgefallen, aber der Ausverkauf der Aktie erscheine übertrieben, schrieb Analyst Jonas Blum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expansion des Baumaschinenherstellers in Wachstumsmärkten und der stabile Auftragseingang auf hohem Niveau lieferten günstige Ausgangsbedingungen für die mittelfristige Entwicklung.

JPMorgan senkt Lumentum auf 'Neutral' - Ziel 50 Dollar

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Lumentum nach der deutlichen Senkung der Quartalsprognose von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 80 auf 50 US-Dollar gesenkt. Dies verdeutliche die Probleme der Apple-Lieferanten mit der Strategie des iPhone-Herstellers, Premiumpreise über höhere Absätze zu stellen, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die deutlich geringere Umsatzerwartung von Lumentum habe mit Lagerbeständen an 3D-Sensor-Kompenten bei Apple genauso zu tun, wie mit geringeren Absatzerwartungen für das neu gestartete Modell XR.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0343 2018-11-13/21:35