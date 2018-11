Berlin (ots) - Das Tanztheater Pina Bausch bekommt eine neue künstlerische Geschäftsführerin.



Nach Informationen des Inforadios vom rbb wird die frühere Stellvertretende Ballettchefin am Münchener Staatstheater, Bettina Wagner-Bergelt, zum 1.Januar 2019 die Leitung der weltberühmten Tanzkompanie in Wuppertal übernehmen. Gleichberechtigt mit ihr wird Roger Christmann kaufmännischer Geschäftsführer.



Die Tanzmanagerin Wagner-Bergelt war seit 1989 beim Bayerischen Staatsballett für den Aufbau und die Entwicklung des modernen Repertoires verantwortlich. Seit vergangenem Jahr ist sie Künstlerische Leiterin des Eröffnungsfestivals zum 100. Geburtstag des Bauhauses.



Ihre Vorgängerin, Adolphe Binder, war im Juli nach nur einem Jahr im Amt fristlos entlassen worden. Sie war die erste Intendantin der Kompanie seit dem Tod ihrer Gründerin Pina Bausch im Jahre 2009.



