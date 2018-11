Flotte von Verkaufswagen, die in Miami unterwegs sind, wird auf die wichtigsten Metropolen im ganzen Land ausgedehnt

PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTNgab heute bekannt, dass Diamond CBD ein mobiles Team aufgestellt hat, das mit Displays und CBD-infundierten Köstlichkeiten und Ölen ausgestattet ist, um Waren zu liefern und Verkäufe über neue Anbieter in unerschlossenen Einzelhandelsgeschäften und kongruenten Einrichtungen wie Fitnesscentern usw. in den USA zu beginnen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113006212/de/

Diamond CBD's mobile fleet in South Florida (Photo: Business Wire)

Für einen kurzen Videoüberblick klicken Sie hier.

Ausgestattet mit den beliebtesten Verbrauchsartikeln des Unternehmens, beginnt die Gruppe der mobilen Verkaufswagen von Diamond CBD ihre Reise in Südflorida. Ihre Mission ist es, die Premium-Produktlinie von Diamond CBD in konventionelle Geschäfte im ganzen Land, von Miami über New York bis nach Kalifornien, zu bringen. Alles ohne Einstiegskosten für die Anbieter.

Diamond CBD vertreibt Premium-Qualitätsprodukte und konnte ein erfolgreiches, wachsendes Vertriebsnetz etablieren. Die neue Flotte von mobilen Verkaufswagen des Unternehmens wird es ihm ermöglichen, seine treuen Anbieter mit kostenlosen Lieferungen zu unterstützen, gleichzeitig aber auch neue Kontakte zu knüpfen und in die Diamond CBD-Familie aufzunehmen.

Es wird prognostiziert, dass der CBD-Markt bis 2020 einen Verbraucherumsatz von 2,1 Milliarden USD erzielen wird, wobei 450 Millionen USD davon aus Hanf-basierten Quellen stammen. Das ist eine Steigerung von 700 gegenüber 2016. Im Jahr 2017 hat Diamond CBD alle Erwartungen übertroffen und einen Umsatz von 14,5 Millionen USD erzielt, was das Potenzial des CBD-Marktes unterstreicht. Der Erfolg von Diamond CBD beruht darauf, dass Verbraucher ein Produkt erhalten, dessen Qualität für sich spricht. Seine neue Flotte von mobilen Verkaufswagen wird die Entwicklung des Unternehmens vorantreiben und Diamond CBD in ein Geschäft in Ihrer Nähe bringen.

Über Diamond CBD, Inc. Diamond CBD konzentriert sich auf die Forschung, Entwicklung und das multinationale Marketing von Premium-Hanfextrakten, die eine Vielzahl von Cannabinoiden und natürlichen Hanfderivaten enthalten. Das Team von Diamond CBD besteht aus Pionieren der Hanfbranche und Fachleuten für Naturprodukte, Chemikern, Ärzten und Naturwissenschaftlern, die sich der Herstellung feinster und reinsterCannabidiol-Öle (CBD) widmen. Das Ergebnis ist eine solide Auswahl natürlicher CBD-Öle, Tinkturen, Nahrungsmittel und verdampfbarer Flüssigkeiten, die als einige der stärksten gelten. Wenn Sie mehr Informationen wünschen, besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter www.DiamondCBD.com

Über PotNetwork Holdings, Inc.: PotNetwork Holdings, Inc. (OTC Pink: POTN) ist ein an der Börse notiertes Unternehmen, das als Holdinggesellschaft für seine wichtigste Tochtergesellschaft First Capital Venture Co., Eigentümer von Diamond CBD, Inc. und Hersteller von Diamond CBD-Produkten, fungiert. Besuchen Sie bitte für mehr Informationen die Website des Unternehmens unter www.potnetworkholding.com.

Safe-Harbor-Erklärung: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und von Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils gültigen Fassung. Sämtliche Aussagen bezüglich unserer erwarteten Finanz- und Ertragslage in der Zukunft, Cash-Flows, Finanzierungsplänen, Geschäftsstrategien, Produkten und Dienstleistungen, Wettbewerbspositionen, Wachstumschancen, Plänen und Zielen der Unternehmensleitung für zukünftige Tätigkeiten, einschließlich Worten wie "davon ausgehen", "falls", "denken", "vorhaben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "eventuell", "könnte", "sollte", "wird" und ähnliche Begriffe sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen Risiken, Ungewissheiten und Eventualitäten, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Das kann dazu führen, dass tatsächliche Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Wir sind nicht verpflichtet (und lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab), zukunftsweisenden Aussagen auf den neuesten Stand zu bringen oder zu verändern ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Geschehnisse.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113006212/de/

Contacts:

PotNetwork Holdings, Inc.

Marisol Elwell, 1-800-915-3060

investor@PotNetworkHolding.com