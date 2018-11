FRANKFURT (Dow Jones)--Recht lebhaft verlief der nachbörsliche Handel am Dienstag nach Aussage eines Händlers von Lang & Schwarz. Unter Druck stand die Aktie von Shop Apotheke. Der Arznei-Versandhändler hat die Margen-Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Das Unternehmen sieht die bereinigte EBITDA-Marge nun nur noch bei voraussichtlich bis zu minus 2 Prozent nach bislang in Aussicht gestellten minus 0,5 Prozent. Zur Begründung verwies Shop Apotheke auf das preisintensive Wettbewerbsumfeld in Deutschland. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 16,5 Prozent niedriger getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 11.418 11.472 -0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

