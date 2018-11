Die Li-Ionen-Technologie auf Basis von Silizium-Anoden von Enevate verfügt über extreme Schnellladefähigkeiten bei hoher Energiedichte und verbesserter Sicherheit

Alliance Ventures, die Tochtergesellschaft von Renault-Nissan-Mitsubishi für strategische Risikokapitalbeteiligungen, hat heute die Teilnahme an der jüngsten Finanzierungsrunde der Enevate Corporation bekannt gegeben, eines Unternehmens aus Irvine (Kalifornien, USA), das sich mit fortschrittlicher Lithium-Ionen-Akkutechnologie beschäftigt. Dies ist die neueste Technologiebeteiligung von Alliance Ventures, das zu Beginn dieses Jahres mit der Absicht gegründet wurde, Start-up-Unternehmen, Entwicklungen in der Frühphase sowie unabhängige Unternehmer zu unterstützen, die an den Systemen der nächsten Generation für die Automobilindustrie arbeiten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113006274/de/

François Dossa, Alliance Global Vice President, Ventures and Open Innovation erklärte: "Wir freuen uns, an der jüngsten Finanzierungsrunde von Enevate teilzunehmen. Durch diese strategische Beteiligung können wir die Entwicklung der innovativen unternehmenseigenen Elektrodentechnologien von Enevate fördern. Weiterentwicklungen auf diesem wichtigen Gebiet helfen uns bei der schnelleren Elektrifizierung unserer Fahrzeuge."

Die Beteiligung spiegelt die bahnbrechende Fähigkeit von Enevate wider, extrem schnell ladende Li-Ionen-Akkus mit hoher Energiedichte zu bauen. Die Enevate-Technologie, mit der Elektrofahrzeuge ebenso schnell aufgeladen werden könnten, wie konventionelle Autos betankt werden, gilt als marktführend.

"Wir haben das gemeinsame Ziel, die Nutzung von Elektrofahrzeugen zu vereinfachen und massenmarktfähig zu machen", sagte der President und CEO von Enevate, Robert A. Rango. "Wir sehen der strategischen Partnerschaft mit Renault-Nissan-Mitsubishi, einem der Weltmarktführer bei Elektrofahrzeugen, mit Freude entgegen, da sie die Bedürfnisse der Käufer von Elektrofahrzeugen weltweit kennen."

Die HD-Energy-Technologie für Elektrofahrzeuge von Enevate verfügt über die Fähigkeit zur Schnellladung in fünf Minuten mit hoher Energiedichte und großer Reichweite, wobei die Leistungsfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen und beim Einsatz unter kalten Klimabedingungen niedrige Kosten und hohe Sicherheit zusätzlich hervorzuheben sind. Die Schnellladezeit ist besser als bei allen anderen derzeit verfügbaren Li-Ion-Technologien.

Enevate lizenziert seine HD-Energy-Technologie auf Basis von Silizium-Anoden an Hersteller von Akkus und Elektrofahrzeugen, um das Produktionsvolumen schnell zu erreichen und die Einführung von Funktionen der nächsten Generation voranzutreiben, die Elektrofahrzeuge weiterbringen werden.

ÜBER ENEVATE

Die Enevate Corporation mit Hauptsitz in Kalifornien (USA) entwickelt und lizenziert fortschrittliche Li-Ionen-Akkutechnologie auf Basis von Silizium-Anoden, die den Elektrofahrzeugmarkt revolutioniert, indem sie die Barrieren für den Einsatz von Elektrofahrzeugen durchbricht. Die wegweisende Arbeit von Enevate an Silizium-Anoden und -Zellen führte zur Entwicklung der bahnbrechenden HD-Energy-Technologie für extrem schnelles Laden ohne Einschränkungen hinsichtlich Energiedichte, hervorragende Leistungsfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen und beim Einsatz unter kalten Klimabedingungen, bei niedrigen Kosten sowie mit Sicherheitsvorteilen gegenüber herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkus auf Grafitbasis.

Zu den Investoren zählen Mission Ventures, Draper Fisher Jurvetson, Tsing Capital, Infinite Potential Technologies, Presidio Ventures ein Unternehmen der Sumitomo Corporation -, CEC Capital, Samsung, Lenovo, LG Chem sowie die Alliance (Renault-Nissan-Mitsubishi). Enevate, das Enevate-Logo, HD-Energy und eBoost sind eingetragene Marken der Enevate Corporation. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Lizenzierung der wegweisenden Akkutechnologie von Enevate finden Sie unter www.enevate.com.

ÜBER RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI

Die Groupe Renault, die Nissan Motor Company und Mitsubishi Motors bilden die größte Automobilallianz der Welt. Es ist die am längsten existierende und produktivste kulturübergreifende Partnerschaft in der Automobilindustrie. Gemeinsam haben die Partner 2017 mehr als 10,6 Millionen Fahrzeuge in fast 200 Ländern verkauft. Die Mitgliedsunternehmen stellen Zusammenarbeit und Maximierung von Synergien in den Mittelpunkt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. Sie sind strategische Kooperationen mit anderen Automobilkonzernen, darunter Daimler-Benz aus Deutschland und Dongfeng aus China, eingegangen. Diese strategische Allianz ist Marktführer bei Null-Emissions-Fahrzeugen und entwickelt die neuesten Hochtechnologien, die autonomes Fahren, Konnektivitätsfunktionen und Dienstleistungen in vielen Fahrzeugen der unteren Preisklassen ermöglichen sollen.

www.alliance-2022.com

www.media.renault.com

www.nissan-newsroom.com

www.mitsubishi-motors.com/en/newsrelease/

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181113006274/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIEN

Enevate

Chelsey Kruger, Tel.: +1 480 775 8880, Dw. 4017

media@enevate.com

oder

Alliance Communications, Renault-Nissan-Mitsubishi

Caroline Sasia, Tel.: +33 (0) 6 11 30 36 71

caroline.sasia-lallier@alliance-rnm.com