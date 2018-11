Die digitale Plattform von Huawei, die auf führenden neuen ICT-Lösungen basiert, ermöglicht Smart City+



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -



Aufbau einer digitalen Plattform, um Smart Cities möglich zu machen



Digitale Technologien werden in allen Bereichen vieler moderner Städte unter anderem in der Stadtverwaltung, dem öffentlichen Leben, der öffentlichen Sicherheit und der industriellen Entwicklung, immer stärker integriert. Infolgedessen findet weltweit ein Wettlauf bei der Entwicklung von Lösungen für Smart Cities statt, der von der wachsenden globalen digitalen Wirtschaft angetrieben wird. Im Rahmen ihres Entwicklungsprozesses haben Smart Cities drei Entwicklungsphasen durchlaufen: Aufbau von Datensilos, Aufstieg mobiler Internetanwendungen und IoT-Bereitstellung zur Erfassung der riesigen Mengen von Stadtdaten. Er befindet sich nun in der vierten Phase, in der die Städte ihre Verwaltungskapazitäten durch KI-gestütztes Data Mining verbessern und digitale Technologien in die Stadtverwaltung zur Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung integrieren.



Ma Yue, Vizepräsident der Huawei Enterprise Business Group und Präsident der Global Sales Abteilung der Huawei Enterprise Business Group, erklärte: "Bei der Entwicklung einer Smart City handelt es sich um ein hochkomplexes Projekt. Als weltweit führender ICT-Produzent und Lösungsanbieter, der Cloud-Pipe-Geräte-Synergien bereitstellt, kann Huawei die Integration von Cloud-, IoT-, Video- und Edge-Computing-Lösungen mit KI-Technologien realisieren und das gesamte städtische Nervensystem - das "Gehirn" (Kommandozentrale), das "zentrale Nervensystem" (Netzwerk) und das "periphere Nervensystem" (Sensoren) - miteinander verbinden. Daraus entsteht eine offene "+AI Digital Platform", die die digitale Transformation von Städten der Zukunft vorantreibt. Genau wie ein Betriebssystem ist die Plattform mit verschiedenen Stadtsensoren kompatibel, erzeugt einen digitalen Stadt-Zwilling und unterstützt verschiedene Stadtanwendungen. Die digitale Plattform von Huawei ist hocheffizient und offen, um die Zusammenarbeit mit Infrastrukturpartnern zu erleichtern. Sie bietet auch Design-, Integrations-, Betriebs-, Serviceanwendungen und andere Funktionen der Spitzenklasse, die für eine effektive Smart City-Entwicklung erforderlich sind. Die +AI Digital Platform von Huawei wird in Zukunft die intelligente Grundlage für immer mehr Städte bilden und eine nachhaltige Stadtentwicklung weltweit fördern. Wir freuen uns darauf, mit Kunden und Partnern neue Smart City-Maßstäbe zu setzen."



Internationale, branchenübergreifende Vordenker und Stadtverwalter glauben auch, dass der globale Smart City-Erstellungsprozess den Beginn eines plattformbasierten Zeitalters markiert.



Huawei startet digitale Plattform für Smart Cities auf der Grundlage seiner Strategie "Plattform + Ökosystem".



Auf dem Gipfeltreffen stellte Huawei seine digitale Plattform für Smart Cities vor. Die KI ist das Herzstück der Plattform, die IoT, Big Data, Geoinformationssystem (GIS), Video-Cloud und konvergente Kommunikationsressourcen integriert. Die Plattform stellt eine Abkehr von traditionellen Informationssystemen dar und bildet eine solide Grundlage für die Entwicklung von Smart Cities. Huawei hat auch eine Middleware-Plattform entwickelt, um Dienstleistungen für Software-Anwendungspartner anzubieten. Dies soll Anwendungspartnern dabei unterstützen, Oberschichtanwendungen schnell zu entwickeln, um Transformation und Innovation in den Bereichen Stadtmanagement, Stadtverwaltung und Industrieentwicklung zu beschleunigen.



Die digitale Plattform von Huawei für Smart Cities nutzt mehrere einzigartige Funktionen. Erstens ist Huawei der erste Anbieter der Branche, der eine vollwertige digitale Plattform für Cloud-Pipe-Gerätetechnologie und Platform as a Service (PaaS)-Funktionen anbietet. Zweitens verfügt die digitale Plattform für Smart Cities über umfassende Komponenten und Funktionen auf der PaaS-Schicht, darunter IoT, Big Data, GIS, Video-Cloud, konvergente Kommunikation, KI und Informationssicherheit. Die Plattform verfügt auch über eine Industrieplattform, die diese Funktionen integriert. Die nachhaltigen Vorteile von Huawei sind das Ergebnis der eigens entwickelten Chips, Algorithmen und des Architekturdesigns mit technischen Innovationen, die durch Kundennachfrage und kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung vorangetrieben werden.



Bis heute hat die Huawei Smart City Solution mehr als 160 Städte in über 40 Ländern bedient. So erleichtert die Lösung beispielsweise in Duisburg und Sardinien, Italien, die Entwicklung von Start-up-Unternehmen, verbessert das Investitionsumfeld der Städte und das Leben der Bürger. In Rustenburg, Südafrika und in Serbien verbessern digitale Technologien die Möglichkeiten der Stadtentwicklung weiter. In der Zwischenzeit ermöglicht KI den Städten im Nordatlantik-Vulkan-Archipel und im Binhai New Area von Tianjin, ihre Bürger besser kennenzulernen, um die Dienstleistungen der Stadt zu verbessern.



Huawei arbeitet mit Städten auf der ganzen Welt zusammen, um die digitale Transformation auf der Grundlage seiner digitalen Plattform und konvergierte Lösungen von Ökosystempartnern zu erforschen und von der integrierten Unterstützung durch alle Beteiligten zu profitieren. In Zukunft wird die digitale Plattform von Huawei mit den neuesten KI-Technologien die Grundlage für intelligentere Städte bilden und jedem Menschen, zu Hause und am Arbeitsplatz digitale Inhalte für eine vollständig vernetzte, intelligente Welt bieten.



Vom 13. bis 15. November findet in Barcelona, Spanien, der Smart City Expo World Congress (SCEWC) 2018 statt. Der Stand von Huawei befindet sich am B200 der Ausstellungshalle Gran Via 2 (Halle 2). Weitere Informationen über die Aktivitäten von Huawei auf der SCEWC finden Sie unter: http://e.huawei.com/topic/smartcity2018/en/index.html



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/783869/Huawei_Booth.jpg



OTS: Huawei newsroom: http://www.presseportal.de/nr/100745 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_100745.rss2



Pressekontakt: Qiwei Li +86-180-2533-9127 liqiwei2@huawei.com