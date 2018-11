elumeo SE: elumeo SE veröffentlicht Quartalsmitteilung für den 9-Monatszeitraum 2018 DGAP-News: elumeo SE / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen elumeo SE: elumeo SE veröffentlicht Quartalsmitteilung für den 9-Monatszeitraum 2018 14.11.2018 / 06:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. elumeo SE veröffentlicht Quartalsmitteilung für den 9-Monatszeitraum 2018 - Auslagerung der konzerneigenen Produktion - Rückläufige Umsätze im Bereich Geschäftskunden und im klassischen TV-Geschäft - Umfassendes Restrukturierungsprogramm zur Rückkehr zu Wachstum und Profitabilität zeigt erste Erfolge Berlin, 14. November 2018 - Die elumeo SE, der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, veröffentlicht heute ihre Quartalsmitteilung für den 9-Monatszeitraum 2018. Die elumeo SE verzeichnete im 9-Monatszeitraum 2018 einen Umsatzrückgang von 19,2% gegenüber dem Vorjahresvergleichszeitraum (9M 2018: EUR 40,6 Mio., 9M 2017: EUR 50,2 Mio.). Wesentliche Gründe hierfür war neben dem Umsatzrückgang im Geschäftskundensegment (B2B) die mangelnde Diversität im Produktangebot aufgrund der im Mai beschlossenen Kapazitätsreduzierung und der daraus folgende Anstieg der Stückkosten bzw. Leerkosten der Eigenfertigung. Die Rohertragsmarge in Q3 2018 von 33,5% entwickelte sich im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum (Q3 2017: 45,2%) negativ. Darin spiegeln sich Sondereffekte aus der Kapazitätsreduzierung der Fabrik von ca. EUR 0,75 Mio. wider. Hierdurch wurde im Neunmonatszeitraum 2018 in der Summe der Segment-EBITDA ein rückläufiges Ergebnis von EUR -8,4 Mio. gegenüber dem Vorjahr (9M 2017: EUR -44 tausend) erzielt. Der Verwaltungsrat hat in seiner Sitzung vom 9. November 2018 entschieden, die verbleibende Produktion auf zwei kleinere Standorte auszulagern, die in enger Kooperation mit lokalen Partnern betrieben werden. Hierdurch sollen die Fixkosten weiter gesenkt und die Flexibilität der Produktion erhöht werden. Zugleich wurde die vertikal integrierte Wertschöpfungskette verstärkt für externe Lieferanten geöffnet, um zum einen die Vielfalt des Produktangebotes zu erhöhen und zum anderen die Produkteinstandspreise zu senken. Zur weiteren Ergebnisverbesserung hat der Konzern ein Kostensenkungsprogramms i.H.v. bis zu EUR 6,0 Mio. begonnen. Die Effekte aus dem Programm werden teilweise bereits in Q4 2018 wirksam, der Großteil der Maßnahmen soll seine Wirkung in 2019 entfalten. Nach Abzug von gegenläufigen Effekten (zunehmendes Geschäftsvolumen) wird ein jährlicher Netto-Ergebniseffekt. aus Umsatz- und Margensteigerung sowie Kostensenkungen von bis zu ca. 9,0 Mio angestrebt. Die elumeo SE hatte in Folge gestiegener Kosten sowie einer ungünstigen Aufwertung des thailändischen Baht gegenüber dem Euro bereits Anfang August bekannt gegeben, die vertikale Wertschöpfungskette zur Kostenreduktion verstärkt auch für Drittanbieter öffnen zu wollen. "Die Auslagerung auf zwei Manufakturen stellt einen wesentlichen Schritt dar, erheblich an Flexibilität in der Produktion zu gewinnen und gleichzeitig unsere Fixkostenstruktur zu verbessern", so Bernd Fischer, CFO der elumeo SE. "Die Herstellung der Produkte wird über eine zentrale, vertikal integrierte Plattform gesteuert, um eine einheitliche Erfüllung unserer hohen Qualitäts- und Sozialstandards zu gewährleisten." Ingo Stober, Chief Restructuring Officer und seit 09. November 2018 Mitglied der Geschäftsführung der elumeo SE, verantwortet die Entwicklung und Umsetzung des umfassenden Restrukturierungs- und Transformationsprogrammes. "Wir haben in vielen Bereichen Potentiale identifiziert und werden diese im Rahmen unseres Restrukturierungsprogrammes detailliert nachverfolgen und damit die Umsetzung sicherstellen" so der 43-jährige Berliner. Die in den Monaten August bis Oktober ausgestrahlten Sendungen mit Artikeln aus der Manufaktur in Jaipur zeigen bereits sehr gute Ergebnisse. "Wir treiben die Umstellung mit aller Kraft voran und sind überzeugt, für unsere Kunden mit der Weiterentwicklung unserer Kollektionen und Sendeformate viel Neues bieten zu können", so Wolfgang Boyé, Verwaltungsratsvorsitzender der elumeo SE. Die vollständige Quartalsmitteilung für den Neunmonatszeitraum 2018 steht ab heute auf der Webseite des Unternehmens http://www.elumeo.com im Bereich Investor Relations/Finanzberichte zum Download zur Verfügung. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäisches Unternehmen im elektronischen Vertrieb von hochwertigem, überwiegend in Indien und Thailand produziertem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (etwa TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden vor allem farbigen Edelsteinschmuck zu vergleichsweise günstigen Preisen an. Der Verkauf erfolgt ganz überwiegend über den Direktvertrieb. So betreibt die elumeo Gruppe etwa Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland und Italien sowie Webshops in Deutschland, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien, Belgien und den USA. Kontakt: elumeo SE Investor Relations Claudia Erning Erkelenzdamm 59/61, 10999 Berlin Tel.: +49 30 69 59 79-231 Fax: +49 30 69 59 79-650 E-Mail: ir@elumeo.com http://www.elumeo.com Kontakt: Bernd Fischer, geschäftsführender Direktor (CFO). 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: elumeo SE Erkelenzdamm 59/61, Portal 3b 10999 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 69 59 79-0 Fax: +49 30 69 59 79-20 E-Mail: info@elumeo.com Internet: www.elumeo.com ISIN: DE000A11Q059 WKN: A11Q05 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745479 14.11.2018 ISIN DE000A11Q059 AXC0046 2018-11-14/06:57