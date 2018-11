SURTECO GROUP SE: Konjunkturelle Eintrübung und Materialkosten belasten DGAP-News: SURTECO GROUP SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung SURTECO GROUP SE: Konjunkturelle Eintrübung und Materialkosten belasten 14.11.2018 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Konjunkturelle Eintrübung und Materialkosten belasten - Neunmonatsumsatz steigt um 3% auf 534,2 Mio. EUR - EBIT sinkt aufgrund schwacher Nachfrage im dritten Quartal und hohen Materialkosten um 5 % auf 31,9 Mio. EUR - Weitere Eintrübung der Branchenkonjunktur - Start eines Optimierungsprogramms Buttenwiesen, 14. November 2018 - Obwohl sich das konjunkturelle Umfeld der SURTECO GROUP SE, der Holdinggesellschaft für führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie, im dritten Quartal deutlich eingetrübt hat, weist der Konzern aufgrund der Umsatzbeiträge der im Juni 2017 erworbenen Probos-Gruppe, nach neun Monaten ein Umsatzplus von 3 % auf 534,2 Mio. EUR (9M-2017: 516,4 Mio. EUR) aus. Währungskursbereinigt wäre das Umsatzwachstum mit einem Plus von 6 % um rund 12 Mio. EUR größer ausgefallen. Aufgrund unverändert hoher Materialkosten, die nur zum Teil weitergegeben werden können, nahm das EBIT (Gewinn vor Finanzergebnis und Steuern) um 5 % auf 31,9 Mio. EUR (9M-2017: 33,7 Mio. EUR) ab. Der Konzerngewinn wuchs dagegen nach drei Quartalen dank eines verbesserten Finanzergebnisses von 18,4 Mio. EUR auf 19,3 Mio. EUR. Angesichts der anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen musste der Konzern die Umsatz- und Ergebnisziele für das Gesamtjahr 2018 erneut korrigieren. Nun wird mit einem Konzernumsatz von 685 bis 695 Mio. EUR und einem EBIT von 37 bis 39 Mio. EUR gerechnet. Da auch für das nächste Geschäftsjahr noch von einer schwachen Nachfrage bei hohen Rohstoffkosten gerechnet werden muss, hat die Gesellschaft ein Optimierungsprogramm gestartet. Darin sind die Anpassungen der Prozesse und Strukturen an die marktbedingten Veränderungen für den Konzern vorgesehen. Für dieses Programm werden voraussichtlich Sonderaufwendungen in Höhe von ca. Mio. EUR 7 anfallen, die nach detaillierter Ausarbeitung im vierten Quartal zurückgestellt werden und das Ergebnis für 2018 zusätzlich belasten. "Leider sind wir angesichts der sich weiter abschwächenden Branchenkonjunktur insbesondere in den Kernmärkten Europas und anhaltend hoher Rohstoffkosten gezwungen, unsere Jahresprognosen für 2018 weiter nach unten zu korrigieren. Mit dem Start eines Optimierungsprogramms reagieren wir frühzeitig, um in Zukunft weiter nachhaltig profitabel zu wachsen", kommentiert Dr. Herbert Müller, Vorstandsvorsitzender der SURTECO GROUP SE, die Entwicklung. Kunststoffbereich akquisitionsbedingt deutlich im Plus - Papiersparte schwächelt Die beiden Berichtssegmente des SURTECO Konzerns zeigen nach neun Monaten des Jahres 2018 eine deutlich unterschiedliche Entwicklung. Der Kunststoffbereich wächst, primär akquisitionsbedingt, sowohl beim Umsatz (von 236,0 Mio. EUR auf 264,0 Mio. EUR) als auch beim EBIT (18,7 Mio. EUR auf 23,9 Mio. EUR) deutlich. Dagegen weist das Papiersegment angesichts eines ungünstigen Produktmixes, des anhaltend hohen Drucks von der Rohstoffseite und der Währungskurseffekte ein Umsatzminus von rund 4 % auf 270,2 Mio. EUR (9M-2017: 280,3 Mio. EUR) und einen Rückgang beim EBIT von 20,3 Mio. EUR auf 12,9 Mio. EUR aus. Bilanzqualität unverändert gut - Eigenkapitalquote bei 41,9 % Die Bilanzsumme stieg zum 30. September 2018 gegenüber dem Jahresende 2017 nur leicht auf 847,0 Mio. EUR. Da das Eigenkapital im Berichtszeitraum auf 354,6 Mio. EUR anstieg, verbesserte sich die Eigenkapitalquote von 41,4 % auf 41,9 %. Primär aufgrund der seit Januar 2018 reduzierten Forderungsverkäufe (Factoring) stieg die Nettofinanzverschuldung von 190,0 Mio. EUR auf 220,3 Mio. EUR und der Verschuldungsgrad von 54 % auf 62 %. Vor dem Hintergrund eines niedrigeren Cashflows aus Investitionstätigkeit verbesserte sich der Free Cashflow in den ersten drei Quartalen von -58,0 Mio. EUR in 2017 auf -17,5 Mio. EUR in 2018. Den Bericht über die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2018 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.surteco-group.com. Kontakt: SURTECO GROUP SE Martin Miller Investor Relations und Pressestelle T: +49 8274 9988-508 F: +49 8274 9988-515 www.surteco-group.com ir@surteco-group.com Über SURTECO Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist eine mittelständische, international tätige Beteiligungsgesellschaft. Das börsennotierte Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Imprägnaten, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.300 Mitarbeiter-/innen an weltweit 23 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 690 Mio. EUR. (Stand 2017), davon 25% in Deutschland, 46% im europäischen Ausland und weitere 29% in Amerika, Asien und Australien. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco-group.com Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt. Vorbehalt bei Zukunftsaussagen Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten. Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. EUR) 9M-201- 9M-201- Q3-201- Q3-201- 7 8 7 8 Konzernumsatz 516,4 534,2 182,3 169,0 - davon Papier 280,3 270,2 92,2 85,6 - davon Kunststoff 236,0 264,0 90,1 83,4 Auslandsumsatzquote in % 74 75 76 75 EBITDA 62,1 62,2 25,1 18,4 EBITDA-Marge in % 12,0 11,7 13,7 10,9 EBIT 1 33,7 31,9 14,4 8,4 - davon Papier 20,3 12,9 7,3 2,0 - davon Kunststoff 18,7 23,9 7,5 7,8 EBT 26,2 28,0 11,6 7,0 Konzerngewinn 18,4 19,3 8,5 4,2 Ergebnis je Aktie in EUR 2 1,19 1,25 0,55 0,27 Cashflow aus laufender 44,2 16,8 9,2 2,1 Geschäftstätigkeit Free Cashflow -58,0 -17,5 -38,0 -11,0 31.12.2017 30.09.2018 Bilanzsumme 842,6 847,0 Eigenkapital 349,2 354,6 Nettofinanzverschuldung 190,0 220,3 Verschuldungsgrad in % 3 54 62 Eigenkapitalquote in % 41,4 41,9 Mitarbeiter 3.295 3.333 (1) Differenz zu Saldo der Segmentergebnisse aufgrund interner Verrechnungen und Zentralkosten (2) Bezogen auf eine Aktienzahl von je 15.505.731 (3) Nettofinanzverschuldung zu Eigenkapital 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Sprache: Deutsch Unternehmen: SURTECO GROUP SE Johan-Viktor-Bausch-Str. 2 86647 Buttenwiesen Deutschland Telefon: +49 (0)8274 99 88-0 Fax: +49 (0)8274 99 88-5 05 E-Mail: ir@surteco-group.com Internet: www.surteco-group.com ISIN: DE0005176903 WKN: 517 690 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange