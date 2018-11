Seit 2009 beherrscht ein intakter Aufwärtstrend das Kursgeschehen bei dem US-amerikanischen Mischkonzern 3M und drückte die Aktie von einem Niveau um 40,00 US-Dollar auf ein Rekordhoch von 259,77 US-Dollar bis Januar dieses Jahres aufwärts. Nur wenig später stellte sich allerdings eine Konsolidierung zunächst in den Bereich der 200,00 US-Dollar Marke ein, die letzten drei Monate wurden von einer ausgeprägten Seitwärtsphase begleitet. Nachdem das Papier im Oktober im Zuge der Schwäche an den Aktienmärkten erneut auf frische Jahrestiefs zurückgefallen war, setzte jedoch rasch wieder Kaufinteresse ein und drückte die Aktie zurück in den Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 50 aufwärts. Zusammen mit dem Kursverlauf seit Anfang Oktober deutet sich nun eine inverse SKS-Trendwendeformation an, die womöglich bald zu einem Kaufsignal führen könnte. Allerdings ist noch etwas Überzeugungsarbeit seitens der Bullen ...

