Allein im Oktober hat das Wertpapier des US-Baumaschinenherstellers Caterpillar gut 30 Prozent an Wert verloren und sich in den Bereich einer wichtigen Horizontalunterstützung aus Mitte letzten Jahres abwärts begeben. Diese konnte im Anschluss für eine nachhaltige Stabilisierung knapp oberhalb der Marke von 110,00 US-Dollar sorgen und führte anschließend zu einer breiten Erholungsbewegung in diesem Monat. Dabei stieß das Barometer zunächst auf eine alte Aufwärtstrendlinie und prallte daran zur wieder Unterseite ab. Doch die bisherige Aufwärtsbewegung präsentiert sich lediglich einwellig, die letzten Tage waren von leichten Abgaben gekennzeichnet, dass als zweite Welle bezeichnet werden kann. Eine weitere ausstehende Aufwärtsbewegung könnte vom heutigen Kursniveau aus folgen und bietet daher kurzfristig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...