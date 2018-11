Bechtle hält hohes Wachstumstempo DGAP-News: Bechtle AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis Bechtle hält hohes Wachstumstempo 14.11.2018 / 07:29 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Bechtle hält hohes Wachstumstempo - Umsatz und Ergebnis wachsen stark - Positiver Ausblick für das Gesamtjahr bestätigt Neckarsulm, 14. November 2018 - Die Bechtle AG ist auch im dritten Quartal sehr dynamisch gewachsen. Von Juli bis September 2018 ist der Umsatz um 20,1 % auf 1.050,0 Mio. EUR gestiegen. Hierin enthalten sind erstmals auch Umsätze der Inmac Wstore, der größten Akquisition in der Bechtle Geschichte. Organisch lag das Wachstum bei 15,1 %. Zum ersten Mal überhaupt erreichte Bechtle damit in einem dritten Quartal die Umsatzmilliarde. Das Vorsteuerergebnis (EBT) erhöhte sich um 9,3 % auf 46,1 Mio. EUR, die EBT-Marge liegt bei 4,4 %. Zum 30. September 2018 beschäftigte Bechtle insgesamt 9.651 Mitarbeiter, 1.452 bzw. 17,7 % mehr als im Vorjahr. "Nach dem sehr erfolgreichen Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr haben wir auch im dritten Quartal die Wachstumsdynamik hoch gehalten. Bechtle ist damit weiterhin auf Kurs. Auch die Integration der Inmac verläuft planmäßig und die erwarteten ersten positiven Effekte haben sich bereits eingestellt", erklärt Dr. Thomas Olemotz, Vorstandsvorsitzender der Bechtle AG. IT-Systemhaus & Managed Services: Starkes Wachstum im Ausland Das Segment IT-Systemhaus & Managed Services steigerte im Vergleich zum bereits sehr starken Vorjahr den Umsatz um 15,7 % auf 713,6 Mio. EUR. Organisch lag die Wachstumsrate bei 15,0 %. Das Wachstum war auf breiter Front getragen vom kompletten Spektrum des Bechtle IT-Lösungs- und Serviceportfolios und der Anwendungslösungen. Insbesondere aufgrund einer herausragenden Entwicklung in Österreich konnten die ausländischen Gesellschaften um 28,4 % zulegen. Aber auch in Deutschland lag das Wachstum mit 14,1 % auf einem sehr hohen Niveau. Das Betriebsergebnis stieg im dritten Quartal 2018 um 5,1 % auf 30,9 Mio. EUR. Die EBIT-Marge lag bei 4,3 %. Hier haben sich neben dem investitionsbedingt höheren sonstigen betrieblichen Aufwand auch Neueinstellungen ausgewirkt. Im dritten Quartal kamen in diesem Segment 256 neue Kollegen zu Bechtle, was zu einem stärkeren Anstieg der Personalkosten führte. IT-E-Commerce mit sehr guter Entwicklung Im Segment IT-E-Commerce wirkte sich im dritten Quartal die Akquisition der Inmac Wstore spürbar aus. Der Umsatz erhöhte sich um 30,6 % auf 336,0 Mio. EUR. Aber auch organisch lag die Wachstumsrate bei sehr guten 15,2 %. Wachstumsimpulse kamen aus fast allen Ländern. Das EBIT im Segment stieg um 18,9 % auf 15,5 Mio. EUR, die Marge betrug 4,6 %. Hier machen sich zum einen einmalige Akquisitionsnebenkosten belastend bemerkbar, zum anderen im Zuge der Kaufpreisallokation gestiegene Abschreibungen. Ohne diese Effekte lag die Marge im Segment bei 5,0 %. Operativer Cashflow verdoppelt Der operative Cashflow hat sich in den ersten neun Monaten im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt und liegt nun bei 42,4 Mio. EUR. Diese Entwicklung ist umso bemerkenswerter, da Bechtle angesichts des starken Wachstumstempos einen unverändert hohen Finanzierungsbedarf hat. Der Vorstand hat sich daher - auch vor dem Hintergrund der sehr positiven Performance der Bechtle Aktie in den vergangenen Monaten - entschlossen, den im März 2017 getroffenen Grundsatzbeschluss zum Start eines Aktienrückkaufprogramms wieder aufzuheben. Jahresprognose unverändert positiv Der Vorstand bestätigt die im August angehobene Prognose, Umsatz und Ergebnis sehr deutlich zu steigern und die EBT-Marge leicht zu erhöhen. Die Margenentwicklung könnte allerdings vom starken organischen Umsatzwachstum einerseits sowie den Ergebniseffekten aus der Kaufpreisallokation von Inmac Wstore andererseits unter Druck geraten. "Nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres sind unsere anspruchsvollen Wachstumsziele unverändert realistisch. Die angestrebte EBT-Marge ist ambitioniert, aber nach wie vor erreichbar. Es hängt entscheidend davon ab, wie sich das für Bechtle traditionell besonders wichtige Schlussquartal entwickelt", so Dr. Thomas Olemotz. Bechtle Kennzahlen 3. Quartal und 9 Monate 2018 Q3/2018 Q3/2017 +/- 9M/2018 9M/2017 +/- Umsatz Tsd. 1.049.555 873.925 +20,- 2.969.914 2.499.252 +18,8- EUR 1% % Inland Tsd. 707.680 630.449 +12,- 2.018.417 1.757.565 +14,8- EUR 3% % Ausland Tsd. 341.875 243.476 +40,- 951.497 741.687 +28,3- EUR 4% % IT-Sys- Tsd. 713.568 616.747 +15,- 2.048.544 1.752.935 +16,9- temhaus EUR 7% % IT-E-Co- Tsd. 335.987 257.178 +30,- 921.370 746.317 +23,5- mmerce EUR 6% % EBIT Tsd. 46.457 42.492 +9,3- 126.075 110.819 +13,8- EUR % % IT-Sys- Tsd. 30.935 29.441 +5,1- 83.762 76.811 +9,0% temhaus EUR % IT-E-Co- Tsd. 15.522 13.051 +18,- 42.313 34.008 +24,4- mmerce EUR 9% % EBIT-Ma- % 4,4 4,9 4,2 4,4 rge EBT Tsd. 46.128 42.204 +9,3- 125.088 109.909 +13,8- EUR % % EBT-Mar- % 4,4 4,8 4,2 4,4 ge Ergeb- Tsd. 32.488 29.604 +9,7- 88.041 77.092 +14,2- nis EUR % % nach Steuern Ergeb- EUR 0,77 0,70 +9,7- 2,10 1,84 +14,2- nis je % % Aktie Operati- Tsd. 35.021 43.956 -20,- 42.374 20.673 +105,- ver EUR 3% 0% Cash- flow Mitar- 9.651 8.199 +17,- beiter 7% (zum 30.09.) 30.09.2018 31.12.2017 +/- Liquidität1 Tsd. EUR 140.946 174.827 -19,4% Eigenkapitalquote % 46,7 53,9 1 inkl. Geld- und Wertpapieranlagen *** Die Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2018 steht unter bechtle.com/finanzberichte als Download für Sie bereit. Über Bechtle. Die Bechtle AG ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv und zählt mit E-Commerce-Gesellschaften in 14 Ländern zu den führenden IT-Unternehmen in Europa. Gegründet 1983, beschäftigt der Konzern mit Hauptsitz in Neckarsulm derzeit über 9.600 Mitarbeiter. Seinen mehr als 70.000 Kunden aus Industrie und Handel, öffentlichem Dienst sowie dem Finanzmarkt bietet Bechtle herstellerübergreifend ein lückenloses Angebot rund um IT-Infrastruktur und IT-Betrieb aus einer Hand. Bechtle ist im MDAX und TecDAX notiert. 2017 lag der Umsatz bei rund 3,6 Milliarden Euro. Mehr unter: bechtle.com Kontakt Investor Relations Unternehmenskommunikation/Presse Martin Link Sabine Brand [1]martin.link@bechtle.com [1]sabine.brand@bechtle.com 1. mailto:martin.link@bechtle.com 1. mailto:sabine.brand@bechtle.com Tel: +49 7132 981-4149 Tel: +49 7132 981-4115 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bechtle AG Bechtle Platz 1 74172 Neckarsulm Deutschland Telefon: +49 7132 981-0 Fax: +49 7132 981-8000 E-Mail: ir@bechtle.com Internet: bechtle.com ISIN: DE0005158703 WKN: 515870 Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 744869 14.11.2018 ISIN DE0005158703 AXC0060 2018-11-14/07:29