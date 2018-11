Mutares AG: Neue Plattform Gemini Rail Group startet Verbesserungsprogramm DGAP-News: Mutares AG / Schlagwort(e): Private Equity/Sonstiges Mutares AG: Neue Plattform Gemini Rail Group startet Verbesserungsprogramm 14.11.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Mutares AG: Neue Plattform Gemini Rail Group startet Verbesserungsprogramm * Knorr-Bremse RailServices UK und Kiepe Electric UK umfirmiert in Gemini Rail Group * Gemini Rail Group startet mit bereits etablierter Position in Großbritannien und Irland * Entwicklung eines umfassenden Leistungssteigerungsprogramms durch operative Experten von Mutares und lokales Management München, 14. November 2018 - Nach dem erfolgreichen Abschluss der Akquisition von Knorr-Bremse RailServices UK (KBRS) und Kiepe Electric UK (Kiepe) durch die Mutares AG (ISIN: DE000A2NB650) Anfang November, wurden nun beide Unternehmen umfirmiert. KBRS wird fortan am Markt als Gemini Rail Services UK und Kiepe als Gemini Rail Technology UK auftreten. Beide Unternehmen bilden die neu gegründete "Gemini Rail Group", die eine neue Plattform des Segments Engineering & Technology im Portfolio der Mutares AG darstellt. Das Rebranding der Unternehmen stellt einen wichtigen Bestandteil der Anfang November begonnenen Ausgliederung aus der ehemaligen Eigentümergruppe dar. Parallel dazu haben Arbeitsgruppen aus dem Mutares-Beratungsteam und dem lokalen Management vier Handlungsfelder identifiziert: 1. Definition einer neuen Marktstrategie: Anpassung des Produktportfolios sowie Identifizierung möglicher strategischer Add-Ons, Entwicklung eines neuen Unternehmensauftritts 2. Verschlankung von Abläufen: Optimierung von Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette und Realisierung von Synergien 3. Optimierung von Liquidität und Kosten: Verbesserung des Cash und Working Capital Managements, Optimierung von Einkauf, Betriebs- und Gemeinkosten 4. Abschluss des Carve-Outs: Aufbau einer eigenständigen IT-Infrastruktur und Integration von Supportfunktionen Basierend auf diesen Schwerpunkten haben die operativen Berater von Mutares gemeinsam mit den lokalen Teams begonnen, ein umfassendes Programm zur Leistungssteigerung zu entwickeln und erste Maßnahmen umzusetzen. "Die bereits starke Marktposition der Gemini Rail Group in Großbritannien und Irland stellt einen idealen Ausgangspunkt für die hervorragende Arbeit unserer operativen Experten dar. Gemeinsam mit lokalem Management und operativen Teams haben wir nun damit begonnen, unser etabliertes Mutares-Performanceprogramm individuell anzupassen und umzusetzen. Ich bin überzeugt, dass die Teams der Gemini Rail Group und Mutares gemeinsam das optimale Wertpotenzial unserer neuen Plattform realisieren werden", sagt Robin Laik, CEO der Mutares AG. Unternehmensprofil der Mutares AG Die Mutares AG, München ( www.mutares.de), erwirbt mittelständische Unternehmen und Konzernteile, die im Rahmen einer Neupositionierung veräußert werden und ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen. Mutares unterstützt und entwickelt seine Portfoliounternehmen aktiv mit eigenen Investment- und Expertenteams sowie durch Akquisitionen strategischer Add-ons. Ziel ist es, mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum des Portfoliounternehmens eine signifikante Wertsteigerung zu erreichen. Die Aktien der Mutares AG werden an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel "MUX" (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mutares AG Corinna Lumpp Manager Investor Relations & Strategy Tel. +49 89 9292776-0 Fax +49 89 9292776-22 ir@mutares.de www.mutares.de Ansprechpartner Presse CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 89827227 E-Mail: sh@crossalliance.com www.crossalliance.com 14.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Mutares AG Arnulfstr.19 80335 München Deutschland Telefon: +49 (0)89-9292 776-0 Fax: +49 (0)89-9292 776-22 E-Mail: ir@mutares.de Internet: www.mutares.de ISIN: DE000A2NB650 WKN: A2NB65 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 745377 14.11.2018 ISIN DE000A2NB650 AXC0065 2018-11-14/07:31