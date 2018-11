Die am Dienstag veröffentlichten Quartalszahlen bestätigen den bislang äußerst erfolgreichen Geschäftsverlauf von Evotec. Im dritten Quartal 2018 stieg der Konzernumsatz um 43 Prozent auf 96,3 Millionen Euro. Evotec profitierte dabei vom Wachstum im Basisgeschäft, dem Beitrag aus der Aptuit-Übernahme im vergangenen Jahr sowie hohen Meilensteinzahlungen. Die erheblichen Meilenstein-Erreichungen spiegeln sich auch in der Bruttomarge des dritten Quartal 2018 in Höhe von 34,7 Prozent (Q3 2017: 33,4 Prozent) wieder, so Evotec in einer Mitteilung. Das bereinigte Konzern-EBITDA stieg von 12,7 Millionen Euro im dritten Quartal 2017 auf 30,1 Millionen Euro. Derweil bestätigte Evotec auch seine Prognosen. Im laufenden Jahr wollen die Hamburger weiterhin den Umsatz um mehr als 30 Prozent über den Vorjahreswert von rund 258 Millionen Euro steigern. Das bereinigte EBITDA soll um etwa 30 Prozent (2017: 58 Millionen Euro) wachsen.

Den vollständigen Artikel lesen ...