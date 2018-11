flatex Morning-news Gold

Der Preis für eine Feinunze Gold durchlief am Dienstag den Test der runden Marke von 1.200 US-Dollar. Trotz einer kurzfristigen, leichten Schwäche des US-Dollar konnte sich der Goldpreis nicht sichtlich erholen und verblieb in einer engen Seitwärtsspanne. Am Mittwoch könnten die US-Verbraucherpreise für den Oktober kurzfristig für Bewegung sorgen, sollte hier eine nochmalige Steigerung der Inflation abzulesen sein.

Zur Charttechnik: Ausgehend vom Jahrestief des 16. August 2018 bei 1.160,30 US-Dollar bis zum letzten Zwischenhoch des 26. Oktober 2018 bei 1.243,53 US-Dollar, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu bestimmen. Die Widerstände und gleichzeitig die Kursziele der Bullen lägen demnach bei 1.212/1.224 und 1.244 US-Dollar, sowie bei den Projektionen von 1.263/1.275 und 1.295 US-Dollar. Die Unterstützungen und gleichzeitig die Kursziele der Bären wären bei den Marken von 1.192/1.180 und 1.160 US-Dollar in Betracht zu ziehen.

flatex-select

Long: DE000MF7AC57 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI Gold

Short: DE000MF7AC73 Morgan Stanley Faktor 2 GSCI Gold

Unsere Webinare auf /www.flatex.de/akademie/webinare/

DISCLAIMER: https://www.flatex.de/online-broker/unterseiten/rechtliches/disclaimer/