FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

RE7 XFRA ZAE000026480 REMGRO LTD. O.N.

XFRA GB00BDH37892 ESCHER MARWICK 16/21 MTN

XFRA AU3SG0000086 NSW TREASURY CORP. 2020

M3AG XFRA DE0005321038 MONEGA GERMANY

E3X1 XFRA US30212P3038 EXPEDIA GRP INC. DL-,0001

XFRA DE000HSH3420 HSH NORDBANK IZ 6 12/19

M3AI XFRA DE0005321061 MONEGA EURO-BOND

M3AH XFRA DE0005321053 MONEGA EUROLAND

SD1 XFRA DE000A1YDAZ7 SENDR SE NA O.N.

XFRA DE000HSH34W0 HSH NORDBANK IS VII 12/19

M1I XFRA US55303J1060 MGP INGREDIENTS INC.(NEW)

VET XFRA US92240G1013 VECTREN CORP.

WXE XFRA US9030021037 UMH PROPERTIES INC.DL-,10

TBH XFRA US8793691069 TELEFLEX INC. DL 1

TJX XFRA US8725401090 TJX COS INC. DL 1

TFC XFRA US8722751026 TCF FINL CORP. DL-,01

SRB XFRA US8552441094 STARBUCKS CORP.

SZR XFRA US8448951025 SOUTHWEST GAS HLDGS DL 1

PQ3 XFRA US74386T1051 PROVIDENT FINL SVCS DL-01

XWM XFRA US6353091076 NTNL CINEMEDIA INC.DL-,01

MSF XFRA US5949181045 MICROSOFT DL-,00000625

MMY XFRA US5779331041 MAXIMUS INC.

LLY XFRA US5324571083 ELI LILLY

KOG XFRA US5010441013 KROGER CO. DL 1

KBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1

JBL XFRA US4663131039 JABIL DL-,001

INP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1

OLZ XFRA US45031U1016 ISTAR INC. A DL -,001

WXF XFRA US4327481010 HILLTOP HLDGS INC. DL-,01

HR6 XFRA US4219461047 HEALTHCARE RLTY TR. DL-01

PEO XFRA US30161N1019 EXELON CORP.

DUR XFRA US2644115055 DUKE REALTY DL-,01

CUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50

PS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS

CUW XFRA US1985161066 COLUMBIA SPORTSW. DL-,01