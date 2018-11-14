FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
IUS8 XFRA IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS
IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS
IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS
IUSC XFRA IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD
IQQQ XFRA IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS
EUNX XFRA IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS
IQQH XFRA IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
IBCM XFRA IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD
IBCL XFRA IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD
1IZ1 XFRA GB00BLDYK618 SCOTTISH MORTG.INV.LS-,05
QDVW XFRA IE00BYYHSQ67 ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD
QDVX XFRA IE00BYYHSM20 ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD
QDVY XFRA IE00BZ048462 ISHSII-DL FR BD ETF DLUD
2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01
XFRA US726503AE55 PLAINS A.PIPE. 17/UND.FLR
1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01
UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01
SXRH XFRA IE00BDQYWQ65 ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF
ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL
SXRR XFRA IE00BF11F458 ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
IUS8 XFRA IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS
IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS
IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS
IUSC XFRA IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD
IQQQ XFRA IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS
EUNX XFRA IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS
IQQH XFRA IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS
IBCM XFRA IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD
IBCL XFRA IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD
1IZ1 XFRA GB00BLDYK618 SCOTTISH MORTG.INV.LS-,05
QDVW XFRA IE00BYYHSQ67 ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD
QDVX XFRA IE00BYYHSM20 ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD
QDVY XFRA IE00BZ048462 ISHSII-DL FR BD ETF DLUD
2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01
XFRA US726503AE55 PLAINS A.PIPE. 17/UND.FLR
1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01
UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01
SXRH XFRA IE00BDQYWQ65 ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF
ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL
SXRR XFRA IE00BF11F458 ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD
EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI