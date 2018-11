FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IUS8 XFRA IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS

IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS

IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS

IUSC XFRA IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD

IQQQ XFRA IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS

EUNX XFRA IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS

IQQH XFRA IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS

IBCM XFRA IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD

IBCL XFRA IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD

1IZ1 XFRA GB00BLDYK618 SCOTTISH MORTG.INV.LS-,05

QDVW XFRA IE00BYYHSQ67 ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD

QDVX XFRA IE00BYYHSM20 ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD

QDVY XFRA IE00BZ048462 ISHSII-DL FR BD ETF DLUD

2FT XFRA US34960P1012 FORT.TR.+IN.I.R.L.I.DL-01

XFRA US726503AE55 PLAINS A.PIPE. 17/UND.FLR

1KB XFRA US0012821023 AH BELO CORP. A DL-,01

UKYE XFRA LU1565283667 ARDAGH GROUP E01

SXRH XFRA IE00BDQYWQ65 ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF

ZZR9 XFRA LU1302929846 AGIF-ALL.EU.EQ.DI.AMGH2DL

SXRR XFRA IE00BF11F458 ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI