FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UTC1 XFRA US9130171096 UTD TECHN. DL 1

JM2 XFRA US8326964058 SMUCKER -J.M.-

SQI XFRA US8288061091 SIMON PROPERTY GRP PAIRED

SJ3 XFRA US8243481061 SHERWIN-WILLIAMS DL 1

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01

R6C1 XFRA US7802592060 ROYAL DUTCH SHELL A ADR/2

R6C2 XFRA US7802591070 ROYAL DUTCH SHELL B ADR/2

RWC XFRA US7743411016 ROCKWELL COLLINS DL-,01

RS6 XFRA US7595091023 RELIANCE STEEL+ALUMINUM

NQI XFRA US6400791090 NEENAH INC. DL -,01

3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01

LP3 XFRA US5463471053 LOUIS. PAC. CORP. DL 1

LMF XFRA US5355551061 LINDSAY CORP. DL 1

LS2 XFRA US50216C1080 LSI INDUSTRIES INC.

KM1N XFRA US4883602074 KEMET CORP. NEW DL-,01

KLA XFRA US4824801009 KLA-TENCOR CORP. DL-,001

4J2 XFRA US48020Q1076 JONES LANG LASALLE DL-,01

HQ9 XFRA US45774N1081 INNOPHOS HLDGS DL -,01

ALD XFRA US4385161066 HONEYWELL INTL DL1

GS7A XFRA US37733W1053 GLAXOSMITHKLINE SP. ADR/2

EMR XFRA US2910111044 EMERSON EL. DL -,50

GLW XFRA US2193501051 CORNING INC. DL -,50

MBU XFRA US2044481040 CIA DE MIN. BUEN. B ADR 1

CGZ XFRA US1924221039 COGNEX CORP. DL-,002

OGM1 XFRA US19239V3024 COGENT COMMUNIC. DL-,001

CHV XFRA US1667641005 CHEVRON CORP. DL-,75

CFW XFRA US14057J1016 CAPITOL FEDL FINL DL-,01

A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50

AIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01

AMG XFRA US0311621009 AMGEN INC. DL-,0001

QFI XFRA US0259321042 AMER. FINL GRP

3HJ XFRA SG1W27938677 LIPPO MALLS IND.RET.TRUST

D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001

G9N1 XFRA MX01GA000004 GRUPO AEROP.DEL PAC.SAB B

7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A.