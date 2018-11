FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

UI4L XFRA DE0009750273 UNIGLOBAL -NET-

UI4D XFRA DE0009750240 UNIEUROPARENTA -NET-

UI4M XFRA DE0009750208 UNIFONDS -NET-

UI4C XFRA DE0009750174 UNIKAPITAL -NET-

UIG0 XFRA DE0008491549 BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS

UI40 XFRA DE0008491069 UNIEURORENTA

U1IH XFRA DE0008491051 UNIGLOBAL ANTEILSSCH.KL.

UI4X XFRA DE0008491028 UNIRENTA

U1ID XFRA DE0008491002 UNIFONDS

UIGN XFRA DE0008490772 UNIVERSAL FLOOR FUND

UIGG XFRA DE0008490673 DEGUSSA BANK U.-RENTENFD.

UIGF XFRA DE0008483983 MERCK FINCK STIFTUNGSF.UI

U2IC XFRA DE0008483736 FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I

HG4N XFRA DE0008480468 VPV-SPEZIAL AMUNDI A DA

U1IT XFRA DE0008477076 UNIFAVORIT:AKTIEN

HG40 XFRA DE0008472440 VPV-RENT AMUNDI A DA

RK1P XFRA AT0000986377 RAIFF.-EUROPA-AKTIEN R A

J7N1 XFRA AT0000944806 SCHOELLERBANK KURZINV. A

J7N4 XFRA AT0000913942 SCHOELLERBK AKTIENF.VAL.A

J7N3 XFRA AT0000913926 SCHOELLERBK ANLEIHEFDS A

J7N5 XFRA AT0000902424 SCHOELLERBK VORSORGEFDS A

RK1L XFRA AT0000859509 RAIFF.-EOPLUS-RENT RA ST.

FP81 XFRA AT0000857768 IQAM SHORTTERM EUR RA

FP86 XFRA AT0000857743 IQAM SRI SPARTRUST M RA

FP8E XFRA AT0000817960 IQAM SRI SPARTRUST M RT

FP82 XFRA AT0000817952 IQAM SHORTTERM EUR RT

RK14 XFRA AT0000805387 RAIFF.-EUROPA-AKTIEN R T

RKCE XFRA AT0000764162 RAIFF.-PAZIFIK-AKT.(R)T

RK1W XFRA AT0000764154 RAIFF.-PAZIF.-AKT.(R)A ST

D1WA XFRA AT0000704176 DWS AUSTRIA VERMOEGENS. T

WHR XFRA US9633201069 WHIRLPOOL CORP. DL 1

S9W XFRA CA8204391079 SHAWCOR LTD NEW

5WD XFRA US93148P1021 WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01

WB2 XFRA US9297401088 WABTEC CORP. DL-,01

3V64 XFRA US92826C8394 VISA INC. CL. A DL -,0001