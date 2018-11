FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 14.11.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 15.11.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.11.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 15.11.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA DE000HLB5G52 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11A/17

XFRA DE000HLB5G86 LB.HESS.-THR.ZI.DI.11B/17

HG43 XFRA DE000A0M0341 VERMOEGENSDEPOT PRIVAT 50

UNOL XFRA LU0262776809 UNIOPTI4 INH.

UNO4 XFRA LU0247467987 UNIRESERVE:EO-CORPORATES

UI3J XFRA LU0168093226 UNIEUROKAPITAL CORP.NET A

UI3I XFRA LU0168092178 UNIEUROKAPITAL CORP. A

UIVF XFRA LU0126316180 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A N

UNOJ XFRA LU0126315885 UNIVALUEFONDS: GLOBAL A

UIV1 XFRA LU0126315372 UNIVALUEFONDS: EUROPA A N

UIV2 XFRA LU0126314995 UNIVALUEFONDS: EUROPA A

UI3R XFRA LU0117072461 UNIEURORENTA CORPOR.A

UIVQ XFRA LU0115904467 UNIEM GLOBAL A INH. A

UIVE XFRA LU0103246616 UNIMARKTFUEHRER -NET-A

UIVH XFRA LU0103244595 UNIMARKTFUEHRER A

UNOK XFRA LU0101442050 UNISECTOR: BASICINDS A

UNOU XFRA LU0101441672 UNISECTOR: HIGHTECH A

UI3Y XFRA LU0101441086 UNISECTOR: BIOPHARMA A

UIV7 XFRA LU0100938306 UNIASIAPACIFIC INH.NET A

UIVA XFRA LU0100937670 UNIASIAPACIFIC INH. A

UI3X XFRA LU0097169550 UNIEUROASPIRANT INH. A

UI3E XFRA LU0096427496 UNIEUROSTOXX 50 -NET-A

UI3F XFRA LU0096427066 UNIDYNAMICFDS:EUR.INH.N.A

UIVC XFRA LU0096426845 UNIDYNAMICFDS: GL.INH.N.A

UIV3 XFRA LU0090772608 UNIEUROPA MID+SMALLCAPS

UI3D XFRA LU0090707612 UNIEUROSTOXX 50 INH.A

UI3W XFRA LU0089559057 UNIEUROKAPITAL -NET-

UI3L XFRA LU0089558679 UNIDYNAMICFDS: GL INH.A

UI3G XFRA LU0085167236 UNIDYNAMICFDS: EUR. A

UI3A XFRA LU0055734320 UNIRESERVE: EURO A

UIVG XFRA LU0054735278 UNIEM FERNOST A INH.A

UI3S XFRA LU0006041197 UNIFAVORIT: RENTEN A

UI4R XFRA DE0009757872 UNI21.JAHRHUNDERT -NET-

U1IC XFRA DE0009757740 UNIEUROAKTIEN ANT.SCH.KL.

HG4U XFRA DE0009752311 AMUNDI EURO BOND MEDIUM