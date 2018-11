Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für die Aktien des Rückversicherers Hannover Rück von 105 auf 112 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen. In der Personen-Rückversicherung gebe es Licht am Ende des Tunnels, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei jedoch bereits im Aktienkurs berücksichtigt. Derweil erscheine das Unternehmensziel für den Reingewinn im kommenden Jahr vorsichtig. Fossard erhöhte seine Prognosen und damit auch sein Kursziel./la/jha/ Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-11-14/08:50

ISIN: DE0008402215