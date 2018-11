Zooplus setzte den Wachstumskurs in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2018 erfolgreich fort. Mit Umsatzerlösen in Höhe von 974 Mio. EUR konnte gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres ein Wachstum um 23 % und absolut um 179 Mio. EUR erzielt werden (9M 2017: 795 Mio. EUR). Überproportional wuchs das Geschäft mit Eigenmarken für Futter und Streu. In diesem Umsatzsegment konnte ein Wachstum von 36 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum erzielt werden. Die Entwicklung der Rohmarge im dritten Quartal 2018 bestätigte den positiven Trend aus dem zweiten Quartal und stabilisierte sich nach 28,3 % im zweiten Quartal bei 28,6 % für das dritte Quartal 2018. Gleichzeitig konnte bei der Kostenquote im dritten Quartal 2018 eine deutliche Verbesserung gegenüber dem zweiten Quartal erzielt werden. Diese reduzierte sich auf 29 % der Umsatzerlöse nach 30,1 % im zweiten Quartal 2018. Insgesamt lag das EBT in den ersten neun Monaten 2018 aufgrund des hohen Investitionsfokus im ersten Halbjahr 2018 bei -7,6 Mio. EUR (9M 2017: 4,2 Mio. EUR). Aufgrund der verbesserten Rohertragsmarge sowie der höheren Kosteneffizienz konnte im dritten Quartal jedoch wieder ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 1,6 Mio. EUR erzielt werden. Gegenüber dem zweiten Quartal wurde somit eine deutliche Verbesserung um 5,3 Mio. EUR verzeichnet. Der operative Cashflow erreichte in den ersten neun Monaten 2018 einen positiven Wert in Höhe von 20,4 Mio. EUR (9M 2017: 1,5 Mio. EUR). Auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung bestätigt der Vorstand für das Gesamtjahr 2018 sowohl die Umsatzprognose mit einem Wachstum von 21 % bis 23 % gegenüber dem Vorjahr sowie die Prognose einer auf die Umsatzerlöse bezogenen EBT-Marge von -0,5 % bis +0,5 %.



