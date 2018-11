Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Talanx von 40,20 auf 38,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Aktien könnten der "Wertfalle" entkommen, schrieb Analyst Thomas Fossard in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Versicherer verfüge über ein komfortables Kapitalpolster und habe bei seiner Umstrukturierung bereits Fortschritte gemacht. Weitere Erfolge in dieser Hinsicht dürften die Papiere antreiben./la/tih Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-11-14/08:52

ISIN: DE000TLX1005