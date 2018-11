Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vestas von 450 auf 440 dänische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal sei für den Hersteller von Windkraftanlagen durchwachsen gewesen, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Preisentwicklung stabilisiere sich zwar, wegen des Kostenanstiegs und der anspruchsvolle Bewertung bleibe er bei der Aktie aber an der Seitenlinie. Das Kursziel macht der Experte nun an seinen Erwartungen für das Jahr 2019 fest./tih/la Datum der Analyse: 14.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-11-14/08:55

ISIN: DK0010268606